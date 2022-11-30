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Австралия — Дания: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Австралия — Дания 30 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Йеспер Линдстрем, сборная Дании.
Фото Global Look Press

30 ноября в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира встретятся главные претенденты на второе место в группе D — Австралия и Дания. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб», алжирец Мустафа Горбаль даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Австралия
Дания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение датчанам: поставить на успех команды Каспера Юльманна можно с коэффициентом 1.50, это около 66% вероятности. Успех «Соккеруз», самый маловероятный исход встречи, доступен за 7.10 (13%), ничья предложена с котировкой 4.60 (21%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Датского динамита» при благополучном результате принесет 1500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на огромное преимущество европейцев:

• победа Дании 1:0 идет за 5.80;

• успех 2:0 — за 6.10;

• ничья 1:1 — за 7.80.

Команды встречались на групповом этапе прошлого чемпионата мира. Тогда они сошлись во втором туре и сыграли вничью 1:1, которая практически обеспечила датчанам выход в плей-офф. Сейчас Данию устроит только победа, ведь идущая второй Австралия опережает ее на два очка. Считаете, что «Соккеруз» снова как минимум не уступят скандинавам? Этот рынок оценен в 2.80.

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Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, ведь сборные не очень ярко выступают в Катаре. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.90.

Команды на этом ЧМ ни разу не забивали за матч больше одного мяча, причем датчане оформили всего один гол за два тура, австралийцы — два. Индивидуальный тотал «Датского динамита» больше 1.5 мяча доступен за 1.69, ИТМ2 (1.5) — за 2.18. Эти рынки на «Соккеруз» предложены за 4.80 и 1.18 соответственно.

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Польша — Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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