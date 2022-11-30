Австралия — Дания: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
30 ноября в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира встретятся главные претенденты на второе место в группе D — Австралия и Дания. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб», алжирец Мустафа Горбаль даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение датчанам: поставить на успех команды Каспера Юльманна можно с коэффициентом 1.50, это около 66% вероятности. Успех «Соккеруз», самый маловероятный исход встречи, доступен за 7.10 (13%), ничья предложена с котировкой 4.60 (21%).
Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Датского динамита» при благополучном результате принесет 1500 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на огромное преимущество европейцев:
• победа Дании 1:0 идет за 5.80;
• успех 2:0 — за 6.10;
• ничья 1:1 — за 7.80.
Команды встречались на групповом этапе прошлого чемпионата мира. Тогда они сошлись во втором туре и сыграли вничью 1:1, которая практически обеспечила датчанам выход в плей-офф. Сейчас Данию устроит только победа, ведь идущая второй Австралия опережает ее на два очка. Считаете, что «Соккеруз» снова как минимум не уступят скандинавам? Этот рынок оценен в 2.80.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, ведь сборные не очень ярко выступают в Катаре. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.90.
Команды на этом ЧМ ни разу не забивали за матч больше одного мяча, причем датчане оформили всего один гол за два тура, австралийцы — два. Индивидуальный тотал «Датского динамита» больше 1.5 мяча доступен за 1.69, ИТМ2 (1.5) — за 2.18. Эти рынки на «Соккеруз» предложены за 4.80 и 1.18 соответственно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2