1 декабря в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Трактор» и московское «Динамо». Игра пройдет в Челябинске на арене имени Валерия Белоусова, начало — в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех хозяев в основное время доступен за 2.41, вероятность — приблизительно 39%. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.61 (37%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Триумф команды Алексея Заварухина с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.84, этот рынок на бело-голубых оценен в 1.96.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.82, Ф2(0) — за 1.98;

• Ф1(-1) — за 2.95, Ф2(+1) — за 1.39.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.11.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Команда из Челябинска — очень неудобный соперник для бело-голубых. В предыдущих 10 встречах «Трактор» оформил шесть побед и лишь однажды уступил в основное время — остальные три проигрыша случились в овертайме. Плюс «Динамо» в последнее время проблематично выступает на выезде: проиграло четыре прошлых гостевых матча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.82.

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