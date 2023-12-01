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«Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 1 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва 1 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

1 декабря в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Трактор» и московское «Динамо». Игра пройдет в Челябинске на арене имени Валерия Белоусова, начало — в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех хозяев в основное время доступен за 2.41, вероятность — приблизительно 39%. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.61 (37%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Триумф команды Алексея Заварухина с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.84, этот рынок на бело-голубых оценен в 1.96.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.82, Ф2(0) — за 1.98;

• Ф1(-1) — за 2.95, Ф2(+1) — за 1.39.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.11.

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Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Команда из Челябинска — очень неудобный соперник для бело-голубых. В предыдущих 10 встречах «Трактор» оформил шесть побед и лишь однажды уступил в основное время — остальные три проигрыша случились в овертайме. Плюс «Динамо» в последнее время проблематично выступает на выезде: проиграло четыре прошлых гостевых матча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.82.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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