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Сегодня, 12:15

СКА — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ 1 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Витязь» 1 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

СКА в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одной из худших команд всей лиги — «Витязем». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на льду Ледового дворца и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Душан Влахович. «Монца» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 1 декабря 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.46, это около 67% вероятности. Выигрыш подмосковной команды предложен за 5.69 (15%), даже на ничью котировка ниже — 5.11 (18%).

Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.28, аналогичный рынок на «Витязь» оценен в 3.67.

Также предоставлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.86, Ф2(+1.5) — за 1.96;

• Ф1(-2.5) — за 2.59, Ф2(+2.5) — за 1.46.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 2.11, ТМ 5.5 — за 1.72.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 1 декабря 2023 года

Прогноз и ставка на матч СКА — «Витязь»

Армейцы находятся в отличной форме: оформили девять побед подряд и поднялись уже на пятую строчку в Западной конференции. А вот «Витязь» располагается на последней строчке «Запада» и проиграл больше половины матчей — 20 из 37 в основное время плюс четыре в ОТ. В личных встречах серьезное преимущество на стороне петербуржцев: они победили в восьми из предыдущих 10 встреч с «Витязем», шесть раз — с разницей минимум в две шайбы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.86.

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«Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 1 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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