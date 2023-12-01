СКА — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ 1 декабря 2023 года
СКА в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одной из худших команд всей лиги — «Витязем». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на льду Ледового дворца и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.46, это около 67% вероятности. Выигрыш подмосковной команды предложен за 5.69 (15%), даже на ничью котировка ниже — 5.11 (18%).
Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.28, аналогичный рынок на «Витязь» оценен в 3.67.
Также предоставлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:
• Ф1(-1.5) — за 1.86, Ф2(+1.5) — за 1.96;
• Ф1(-2.5) — за 2.59, Ф2(+2.5) — за 1.46.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 2.11, ТМ 5.5 — за 1.72.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Витязь»
Армейцы находятся в отличной форме: оформили девять побед подряд и поднялись уже на пятую строчку в Западной конференции. А вот «Витязь» располагается на последней строчке «Запада» и проиграл больше половины матчей — 20 из 37 в основное время плюс четыре в ОТ. В личных встречах серьезное преимущество на стороне петербуржцев: они победили в восьми из предыдущих 10 встреч с «Витязем», шесть раз — с разницей минимум в две шайбы.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3