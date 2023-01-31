«Трактор» — «Динамо» : где смотреть матч КХЛ 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире
31 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч, в котором московское «Динамо» сразится с последней командой «Востока» — «Трактором». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL и KHL, старт трансляции в 16.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» фаворитом встречи. Поставить на победу москвичей в основное время можно с котировкой 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (24%), успех «Трактора» — за 2.75 (36%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.
Считаете, что челябинцы не уступят по итогам 60 минут игрового времени? Вариант 1Х идет за 1.49.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.92, ТМ 4.5 — тоже в 1.92.
«Динамо» забрасывает в среднем 2.42 шайбы за игру, «Трактор» — 2.21. ИТБ2 (2.5) предложено оформить за 2.18, ИТМ1 (2.5) — за 1.57.
Кто откроет счет в игре? «Трактор» — 1.90, «Динамо» — 1.83, никто — 43.0.
Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.00, гостей — за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2