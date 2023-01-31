31 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч, в котором московское «Динамо» сразится с последней командой «Востока» — «Трактором». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL и KHL, старт трансляции в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» фаворитом встречи. Поставить на победу москвичей в основное время можно с котировкой 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (24%), успех «Трактора» — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

Считаете, что челябинцы не уступят по итогам 60 минут игрового времени? Вариант 1Х идет за 1.49.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.92, ТМ 4.5 — тоже в 1.92.

«Динамо» забрасывает в среднем 2.42 шайбы за игру, «Трактор» — 2.21. ИТБ2 (2.5) предложено оформить за 2.18, ИТМ1 (2.5) — за 1.57.

Кто откроет счет в игре? «Трактор» — 1.90, «Динамо» — 1.83, никто — 43.0.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.00, гостей — за 1.85.