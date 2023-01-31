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«Трактор» — «Динамо» : где смотреть матч КХЛ 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Трактор» — «Динамо» 31 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Илья Каблуков.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо».

31 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч, в котором московское «Динамо» сразится с последней командой «Востока» — «Трактором». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL и KHL, старт трансляции в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» фаворитом встречи. Поставить на победу москвичей в основное время можно с котировкой 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (24%), успех «Трактора» — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

Считаете, что челябинцы не уступят по итогам 60 минут игрового времени? Вариант 1Х идет за 1.49.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.92, ТМ 4.5 — тоже в 1.92.

«Динамо» забрасывает в среднем 2.42 шайбы за игру, «Трактор» — 2.21. ИТБ2 (2.5) предложено оформить за 2.18, ИТМ1 (2.5) — за 1.57.

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Кто откроет счет в игре? «Трактор» — 1.90, «Динамо» — 1.83, никто — 43.0.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.00, гостей — за 1.85.

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«Интер» — «Аталанта»: прогноз на матч Кубка Италии 31 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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