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«Интер» — «Аталанта»: прогноз на матч Кубка Италии 31 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января 2023 года
Артем Белинин
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Лаутаро.
Фото Global Look Press

31 января в матче четвертьфинала Кубка Италии сыграют «Интер» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/4 финала
31 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Аталанта

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно за 2.07, это примерно 48% вероятности. Ничью оценили в 3.60 (27%), успех «Аталанты» — в 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.81.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.48, Ф2(0) — за 2.75.

Эксперты считают, что матч будет результативным — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.74.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.66.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Аталанта»

Матч «Интера» и «Аталанты» должен получиться огненным — у команд в ростере настоящие голевые машины. Бергамаск Лукман — второй бомбардир серии А (12), а Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес на двоих оформили 25 голов во всех турнирах. Оборона тоже располагает к голам — «Аталанта» пропустила в восьми из десяти прошедших матчей, а «Интер» пропустил подряд от скромных «Кремонезе» и «Эмполи».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

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ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз на матч Кубка лиги 31 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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