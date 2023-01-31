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«Интер» — «Аталанта»: где смотреть матч Кубка Италии 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января 2023 года
Артем Белинин
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Лаутаро.
Фото Global Look Press

31 января в матче 1/4 Кубка Италии встретятся «Интер» и «Аталанта». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Для просмотра нужна подписка.

Италия. Кубок. 1/4 финала
31 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Аталанта

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.98, это примерно 51% вероятности. Ничью оценили в 3.50 (27%), успех гостей — в 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что «Аталанта» не проиграет, оформите ставку за 1.88.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: успех «Интера» можно взять за 1.49, гостей — за 2.75.

Адемола Лукман. «Интер» — «Аталанта»: Лукман устроит горячую перестрелку с Лаутаро и Джеко

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.42, Ф2(0) — за 3.00.

«Верх» по голам в игре идет за 1.76, обратный исход — за 2.14.

Эксперты рассчитывают на обмен голами, вариант «обе забьют» оценили в 1.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу «Интера» — за 7.90;

• 2:1 — за 8.00.

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ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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