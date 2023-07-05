5 июля в Москве состоится дерби — «Торпедо» в товарищеском матче сразится со «Спартаком». Предсезонный спарринг пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени, по федеральным каналам он показан не будет.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» абсолютным фаворитом игры. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность этого исхода примерно 78%. Ничья идет за 6.12 (16%), успех «Торпедо» — за еще более крупные 9.75 (6%).

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В минувшем сезоне РПЛ «Торпедо» дважды уступило «Спартаку» с перевесом в один мяч — 0:1 и 1:2. На то, что на этот раз черно-белым удастся не проиграть, котировка — 3.75.

Триумф команды Жозепа Клотета с форой (+1.5) мяча преподнесен за 2.10. Если же вы верите в уверенную победу коллектива Гильермо Абаскаля, возьмите Ф2(-1.5) за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.48. Но можно повысить ставки и взять ТБ 3.5 за 2.22.

Вариант «обе забьют» идет за 1.89, противоположный результат — за 1.81.

На голы «Спартака» и в первом, и во втором таймах коэффициент — 1.78.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Спартак»

Учитывая низкий уровень игры «Торпедо» в прошедшем сезоне, от «Спартака» в матчах с этим соперником ждали феерии. Однако ни в одном из них эффекта «вау» не случилось — красно-белые очень буднично победили 1:0 и 2:1.

Черно-белые перестраиваются после вылета из РПЛ, а красно-белые просто ждут возобновления сезона. При этом для первых ближайший матч станет уже четвертым товарищеским подряд, а для вторых это будет первый спарринг. Пока отдохнувшие спартаковцы поймают хоть какой-то ритм, пока вспомнят про наигранные комбинации... В общем, у аутсайдера будет возможность сдержать соперника и снова не проиграть крупно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.67.

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