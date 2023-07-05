5 июля во втором раунде Уимблдона казахстанец Александр Бублик встретится с американцем Джеффри-Джоном Вольфом. Ранее спортсмены не играли друг с другом. Из-за погодных условий точное время начала матча неизвестно. В России легально не показывают «мейджор».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Бублик имеет больше шансов на успех: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 64% вероятности. Выигрыш американца доступен за 2.62 (36%).

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Эксперты считают, что Вольф вряд ли доставит сопернику неприятности. На сухую викторию Бублика 3:0 предложена котировка 3.00 — это наиболее вероятный итог встречи.

Также доступны ставки на результат с форой:

• Ф1(-2.5) дана за 1.73, Ф2(2.5) — за 2.10;

• Ф1(-3.5) идет за 1.90, Ф2(3.5) — за 1.90.

Матчи теннисистов в первом круге получились упорными: казахстанец в четырех сетах одолел Маккензи Макдональда, американец — в трех Энзо Куако, но француз забрал целых 14 геймов. Тотал больше 39.5 гейма на предстоящий поединок предложен за 1.86, ТМ 39.5 — за 1.95.

Тотал больше 3.5 сета оценен в 1.48, ТМ 3.5 — в 2.50.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Бублик — Вольф

Спортсмен из Казахстана выглядит серьезным фаворитом: к Уимблдону он подошел после триумфа на турнире в Халле, в финале которого был сильнее седьмой ракетки мира Андрея Рублева. Победная серия Бублика достигла уже шести матчей: помимо Рублева за это время он обыграл действительно мощных теннисистов — Александра Зверева, Янника Синнера и Борну Чорича. Вольф не выглядит достойным оппонентом находящемуся в отличной форме Александру. Наивысшим достижением американца на турнирах АТР 500 остается выход в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-3.5) за 1.90.

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