Свентек — Соррибес: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2023 года
Первая ракетка мира Ига Свентек во втором круге Уимблдона сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ранее девушки не встречались друг с другом. Время начала матча неизвестно даже ориентировочно — из-за дождей поединки откладываются. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у польки вообще не возникнет проблем: поставить на ее триумф можно с коэффициентом 1.03, что составляет 96% вероятности. Котировка на выигрыш Соррибес-Тормо — 12.75 (4%).
Эксперты практически не сомневаются в сухой виктории Свентек: 2:0 в ее пользу доступны за 1.19. Букмекеры не уверены, что Сара заберет хотя бы один сет: успех первой ракетки мира 2:1 оценен в 5.00.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-6.5) идет за 1.68, Ф2(6.5) — за 2.21;
• Ф1(-7.5) дана за 2.30, Ф2(7.5) — за 1.61.
Девушки ударно стартовали на Уимблдоне и очень быстро расправились с соперницами по первому раунду. И Свентек, и Соррибес оформили победы, отдав всего по четыре гейма. Ждете от их очного противостояния больше интриги? Тотал больше 17.5 гейма можно взять за 1.95, ТМ 17.5 — за 1.86.
Еще доступны ставки на количество выигранных геймов у каждой спортсменки: индивидуальный тотал испанки больше 4.5 доступен за 1.54.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Свентек — Соррибес
Представительница Польши выглядит огромным фаворитом: она является первой ракеткой мира, а чуть меньше месяца назад выиграла «Ролан Гаррос». Свентек уверенно справляется с оппозицией уровня Соррибес — в последних девяти сыгранных сетах во всех турнирах она лишь раз отдала больше трех геймов.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-6.5) за 1.68.
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5
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6
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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