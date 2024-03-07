Четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Торпедо» и СКА пройдет 7 марта на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Сейчас минимальное преимущество на стороне петербуржцев. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.15 мск.

Букмекеры отдали предпочтение команде Романа Ротенберга: коэффициент на победу СКА в основное время — 1.73, что составляет приблизительно 56% вероятности. Ничья и успех хозяев предложены с одинаковой котировкой 4.40 (22%).

Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов дана за 1.38, этот рынок на «Торпедо» можно взять за 3.05.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

Ф1(+1) — за 1.87, Ф2(-1) — за 1.93;

Ф1(+2) — за 1.40, Ф2(-2) — за 2.85.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.18.

Вероятность того, что каждая из команд забросит минимум по две шайбы, оценена в 1.95. Обратный рынок предложен за 1.75.

Комбинированная ставка на победу СКА и индивидуальный тотал больше 2.5 гола идет за 1.90.