7 марта 2024 года «Торпедо» и СКА сойдутся в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — после трех встреч петербуржцы имеют минимальное преимущество. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и сайт matchtv.ru.

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа армейцев в основное время доступна с котировкой 1.73, вероятность — примерно 56%. Выигрыш нижегородцев предложен за 4.40 (22%), ничья идет с таким же коэффициентом.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.38, этот рынок на «Торпедо» можно взять за 3.05.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

Ф1(+1) — за 1.87, Ф2(-1) — за 1.93;

Ф1(+2) — за 1.40, Ф2(-2) — за 2.85.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.18.

Вероятность того, что каждая из команд забросит минимум по две шайбы, оценена в 1.95. Обратный рынок предложен за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — СКА

Соперники входят в топ-5 самых результативных в плей-офф: хозяева в среднем за игру отличаются ровно три раза, гости — 3,33. Два из трех поединков нынешней серии завершились яркими 5:2. Противостояние команд в целом часто получается голевым: в семи из предыдущих 10 матчей они на двоих забрасывали минимум пять шайб — в том числе в двух встречах текущей серии.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.68.