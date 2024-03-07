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Сегодня, 12:45

«Торпедо» — СКА: прогноз на матч Кубка Гагарина 7 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА 7 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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СКА — «Торпедо».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

7 марта 2024 года «Торпедо» и СКА сойдутся в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — после трех встреч петербуржцы имеют минимальное преимущество. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и сайт matchtv.ru.

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Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа армейцев в основное время доступна с котировкой 1.73, вероятность — примерно 56%. Выигрыш нижегородцев предложен за 4.40 (22%), ничья идет с таким же коэффициентом.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.38, этот рынок на «Торпедо» можно взять за 3.05.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

  • Ф1(+1) — за 1.87, Ф2(-1) — за 1.93;

  • Ф1(+2) — за 1.40, Ф2(-2) — за 2.85.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.18.

Вероятность того, что каждая из команд забросит минимум по две шайбы, оценена в 1.95. Обратный рынок предложен за 1.75.

Педри (&laquo;Барселона&raquo;). «Барсу» снова одолели травмы: вылетели Педри, Де Йонг и Ямаль. «Мальорка» способна этим воспользоваться

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — СКА

Соперники входят в топ-5 самых результативных в плей-офф: хозяева в среднем за игру отличаются ровно три раза, гости — 3,33. Два из трех поединков нынешней серии завершились яркими 5:2. Противостояние команд в целом часто получается голевым: в семи из предыдущих 10 матчей они на двоих забрасывали минимум пять шайб — в том числе в двух встречах текущей серии.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.68.

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«Карабах» — «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы 7 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Динамо

 6
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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