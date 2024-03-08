8 марта в 20-м туре чемпионата России встретятся «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра на «Солидарность Самара Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.55 мск.

Букмекерские компании не нашли фаворита. На победу самарцев и триумф армейцев предложен одинаковый коэффициент 2.65, что соответствует 36% вероятности результата. Ничья идет за 3.45 (28%).

ЦСКА не уступил «Крыльям» в восьми матчах подряд. Верите, что гости продолжат тренд? Тогда возьмите Х2 за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02. Обмен голами дали за 1.79, обратный рынок оценен в 2.02.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.60.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

«Крылья» остаются самой забивной командой чемпионата России (36) и при этом одной из самых пропускающих (29). На своем поле самарцы не уступили 12 раз подряд (8 побед). ЦСКА же увез ничьи в пяти предыдущих выездах из шести. Удобно предположить, что снова повторится один из наиболее популярных результатов — домашний успех «КС» или раздел очков.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.50.