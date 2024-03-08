Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

8 марта, 06:15

«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 8 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 8 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Крылья Советов» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Крылья Советов».

8 марта в 20-м туре чемпионата России встретятся «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра на «Солидарность Самара Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
ЦСКА

Букмекерские компании не нашли фаворита. На победу самарцев и триумф армейцев предложен одинаковый коэффициент 2.65, что соответствует 36% вероятности результата. Ничья идет за 3.45 (28%).

ЦСКА не уступил «Крыльям» в восьми матчах подряд. Верите, что гости продолжат тренд? Тогда возьмите Х2 за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02. Обмен голами дали за 1.79, обратный рынок оценен в 2.02.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.60.

Педри (&laquo;Барселона&raquo;). «Барсу» снова одолели травмы: вылетели Педри, Де Йонг и Ямаль. «Мальорка» способна этим воспользоваться

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

«Крылья» остаются самой забивной командой чемпионата России (36) и при этом одной из самых пропускающих (29). На своем поле самарцы не уступили 12 раз подряд (8 побед). ЦСКА же увез ничьи в пяти предыдущих выездах из шести. Удобно предположить, что снова повторится один из наиболее популярных результатов — домашний успех «КС» или раздел очков.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.50.

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Читайте также
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Металлург» последним на «Востоке» вышел во второй раунд
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — СКА: где смотреть матч Кубка Гагарина 7 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

«Крылья Советов» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 8 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости