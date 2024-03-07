7 марта «Карабах» примет «Байер» в первой 1/8 финала Лиги Европы. Французский арбитр Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Поединок пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 20.30 мск.

Аналитики ждут победы леверкузенцев: этот исход оценили коэффициентом 1.36, вероятность — примерно 69%. Ничья доступна за 5.30 (19%), триумф «Карабаха» — за 8.50 (12%).

Если верите в сенсацию, хватайте непоражение хозяев за 3.32.

На тотал больше 2.5 гола предложили котировку 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.18.

Специалисты сомневаются, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 2.00, обратный рынок — за 1.78.

«Карабах» и «Байер» пересекались на групповой стадии — в Баку «фармацевты» выиграли всухую (1:0). Еще один поединок без пропущенных мячей в их исполнении идет за 2.00.

Успех парней Хаби Алонсо с форой (-1.5) можно взять за 1.98. Фора (+1.5) на «скакунов» ждет вас за 1.80.