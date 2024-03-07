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7 марта, 14:15

«Карабах» — «Байер»: где смотреть матч Лиги Европы 7 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Карабах» — «Байер» 7 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Карабах» — «Байер».
Фото Global Look Press

7 марта «Карабах» примет «Байер» в первой 1/8 финала Лиги Европы. Французский арбитр Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Поединок пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 20.30 мск.

Лига Европы. 1/8 финала
07 мар, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:2
Байер

Аналитики ждут победы леверкузенцев: этот исход оценили коэффициентом 1.36, вероятность — примерно 69%. Ничья доступна за 5.30 (19%), триумф «Карабаха» — за 8.50 (12%).

Если верите в сенсацию, хватайте непоражение хозяев за 3.32.

На тотал больше 2.5 гола предложили котировку 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.18.

Специалисты сомневаются, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 2.00, обратный рынок — за 1.78.

Рафаэл Леау и&nbsp;Ноа Окафор (&laquo;Милан&raquo;). В гости к «Милану» едет одна из главных сенсаций ЛЕ: ярче «Славии» на групповом этапе зажег только «Байер»

«Карабах» и «Байер» пересекались на групповой стадии — в Баку «фармацевты» выиграли всухую (1:0). Еще один поединок без пропущенных мячей в их исполнении идет за 2.00.

Успех парней Хаби Алонсо с форой (-1.5) можно взять за 1.98. Фора (+1.5) на «скакунов» ждет вас за 1.80.

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ФК Байер
ФК Карабах
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«Торпедо» — СКА: прогноз на матч Кубка Гагарина 7 марта 2024 года

«Торпедо» — СКА: где смотреть матч Кубка Гагарина 7 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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