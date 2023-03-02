2 марта в первой игре 1/2 финала Кубка Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сойдется с «Барселоной». Матч начнется в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир в России можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.55 мск. Матч обслужит арбитр Хосе Мунуэра Монтера.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали фаворитом «Реал»: победа мадридцев доступна с коэффициентом 1.98, что составляет приблизительно 49% вероятности исхода. Успех каталонцев предложен за 3.86 (24%), ничья — за 3.61 (27%).

В семи из десяти последних матчей команды забивали друг другу три и более мяча. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.90, на ТМ 2.5 — за 1.94.

В последних трех матчах «Барса» дважды уверенно победила, забив не менее трех мячей. ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.

На голы от обеих команд можно поставить за 1.76. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.05.

В прошлом матче «Барселона» выиграла у «Реала» (3:1). На ничью или победу каталонцев в предстоящем класико доступен коэффициент 1.85.

Самый вероятный счет, по прогнозам аналитиков ОЛИМПБЕТ, — ничья 1:1. На этот исход предложено поставить за 7.50.

Интересно выглядит вариант «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 мячей. Его можно взять за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

У «Барселоны» выпала элита атаки: Роберт Левандовски, Педри и Усман Дембеле. В последнем матче против «Реала» в декабре (3:1) забивали именно они. А у гостей не было Давида Алабы и Орельена Тчуамени, к тому же Карим Бензема не набрал форму после травмы.

Но теперь Хави некем заменить ведущих форвардов и мозг атакующей игры. Это уже сказалось в матчах против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Альмерии» (0:1) — в этих встречах не было француза и испанца.

В то же время у «Реала» все ключевые игроки на своих местах: Бензема и Винисиус в полном порядке и набрали в последних пяти поединках по девять очков по системе «гол + пас». Несмотря на это, в последнем матче мадридцы тоже потеряли очки в игре с «Атлетико» (1:1). Однако обезглавленной атаке «Барсы» рассчитывать на подарки вряд ли стоит.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.98.