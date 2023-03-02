«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании 2 марта 2023 года
2 марта в первой игре 1/2 финала Кубка Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сойдется с «Барселоной». Матч начнется в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир в России можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.55 мск. Матч обслужит арбитр Хосе Мунуэра Монтера.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали фаворитом «Реал»: победа мадридцев доступна с коэффициентом 1.98, что составляет приблизительно 49% вероятности исхода. Успех каталонцев предложен за 3.86 (24%), ничья — за 3.61 (27%).
В семи из десяти последних матчей команды забивали друг другу три и более мяча. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.90, на ТМ 2.5 — за 1.94.
В последних трех матчах «Барса» дважды уверенно победила, забив не менее трех мячей. ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.
На голы от обеих команд можно поставить за 1.76. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.05.
В прошлом матче «Барселона» выиграла у «Реала» (3:1). На ничью или победу каталонцев в предстоящем класико доступен коэффициент 1.85.
Самый вероятный счет, по прогнозам аналитиков ОЛИМПБЕТ, — ничья 1:1. На этот исход предложено поставить за 7.50.
Интересно выглядит вариант «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 мячей. Его можно взять за 2.07.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»
У «Барселоны» выпала элита атаки: Роберт Левандовски, Педри и Усман Дембеле. В последнем матче против «Реала» в декабре (3:1) забивали именно они. А у гостей не было Давида Алабы и Орельена Тчуамени, к тому же Карим Бензема не набрал форму после травмы.
Но теперь Хави некем заменить ведущих форвардов и мозг атакующей игры. Это уже сказалось в матчах против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Альмерии» (0:1) — в этих встречах не было француза и испанца.
В то же время у «Реала» все ключевые игроки на своих местах: Бензема и Винисиус в полном порядке и набрали в последних пяти поединках по девять очков по системе «гол + пас». Несмотря на это, в последнем матче мадридцы тоже потеряли очки в игре с «Атлетико» (1:1). Однако обезглавленной атаке «Барсы» рассчитывать на подарки вряд ли стоит.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2