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«Торино» — «Удинезе»: прогноз и ставки на матч серии А 22 ноября

15:15
Футболисты «Торино». Фото Getty Images
Футболисты «Торино». Фото Getty Images
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22 ноября 2021 года в 13-м туре чемпионата Италии сойдутся «Торино» и «Удинезе». Встреча пройдет в Турине на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

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Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Торино» фаворитом встречи. На успех клуба можно совершить ставку с коэффициентом 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа «Удинезе» есть в линии за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Удинезе» потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ф1(-1.) идет за 3.20, а Ф2(+1) — за 1.34.

Ставку «Удинезе» не проиграет» можно взять за 1.75.

Шансы «Торино» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 2.27.

Уверены, что «Удинезе» также сумеет отличиться больше одного раза в матче?
ИТБ2 (1.5) доступен за 3.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Торино» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.10.

Италия. Серия А. 13-й тур
22 нояб, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
22 ноября, 22:45
Удинезе
Судьи
Ивано Пеццуто

 

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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