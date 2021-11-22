22 ноября 2021 года в 13-м туре чемпионата Италии сойдутся «Торино» и «Удинезе». Встреча пройдет в Турине на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

22.11.2021 | Торино - Удинезе

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Торино» фаворитом встречи. На успех клуба можно совершить ставку с коэффициентом 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа «Удинезе» есть в линии за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Удинезе» потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ф1(-1.) идет за 3.20, а Ф2(+1) — за 1.34.

Ставку «Удинезе» не проиграет» можно взять за 1.75.

Шансы «Торино» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 2.27.

Уверены, что «Удинезе» также сумеет отличиться больше одного раза в матче?

ИТБ2 (1.5) доступен за 3.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Торино» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.10.