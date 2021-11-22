22 ноября 2021 года «Спартак» примет «Йокерит» в матче регулярного первенства КХЛ. Встреча состоится в Москве на стадионе «Мегаспорт», начало — в 19.30. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает равными шансы соперников в этом противостоянии. Поставить на победу «Спартака» или «Йокерита» в основное время можно за 2.50 — это около 38% вероятности. Ничья в матче оценивается котировкой 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) доступна за 1.90, как и Ф2(0).

Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.20, а на ТМ 5.5 — за 1.67.

Победа каждого из соперников с учетом ОТ и буллитов оценивается одинаковым коэффициентом 1.90.

Уверены, что «Спартак» забросит минимум три шайбы? ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.92.

Шансы «Йокерит» отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.93.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.40.