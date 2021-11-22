22 ноября 2021 года состоится матч регулярного сезона КХЛ между «Спартаком» и «Йокеритом». Игра пройдет в Москве во дворце «Мегаспорт». Начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На победу московской команды можно сделать ставку с коэффициентом 2.50 — это примерно 38% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.10 (24%), а успех «Авангарда» оценивается в 2.85 (38%).

Ставка «Спартак» не проиграет» есть в линии за 1.49.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Спартака», то в случае успеха команды сможете выиграть 2850 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче может забить любая из команд. На обе стоит котировка 1.85. Отсутствие шайб в матче можно взять за 49.0.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 2.20. Тотал меньше 5.5 можно взять за 1.67.