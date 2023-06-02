«Торино» — «Интер»: Лукаку и Лаутаро поберегутся перед финалом Лиги чемпионов?
3 июня «Торино» Алексея Миранчука в последнем туре серии А сыграет с «Интером». Встреча команд пройдет в Турине на Олимпийском стадионе и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире последить за игрой финалиста ЛЧ можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.25 мск. Главным арбитром назначен Микаэль Фаббри.
Неожиданно, но букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом предстоящего матча «Торино». На победу туринцев выставлен коэффициент 2.37, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Интера» оценен в 3.09 (32%), ничья — в 3.44 (26%).
Ставка в 1000 рублей на нерадзурри в случае их триумфа принесет выплату в 3090 рублей.
Считаете, что команда Индзаги не отдаст даже ненужный матч? Вариант Х2 идет за 1.62.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87. Три последних встречи между командами не были слишком результативными.
«Торино» обменялся голами с соперниками в четырех предыдущих матчах дома. Условие «обе забьют» идет за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.05.
Индзаги наверняка побережет лидеров и выпустит некоторых из них уже во втором тайме. На гол футболиста, вышедшего на замену, котировка — 2.57.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.15.
Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Интер»
В этой встрече нужно отбросить в сторону статистику, а порассуждать логически. «Торино» сыграет дома перед продолжительным летним перерывом, команде Миранчука необходимо отплатить фанатам за поддержку по ходу всего сезона. Турнирной подоплеки нет, потому что «быки» зависли в середине таблицы и ни на что не претендуют.
У «Интера» на носу финал Лиги чемпионов и возможность войти в историю, снова оставив «Сити» и Пепа без ушастого кубка. То, что победа над «Торино» потенциально может принести нерадзурри второе место в таблице, — лирика. Миланцы не будут обращать на это внимание, потому что место в ЛЧ на будущий год они себе уже забронировали.
Индзаги в этом матче не может рассчитывать на Мхитаряна, Корреа и Шкриньяра. Наверняка на скамейке от травм подальше останутся Лаутаро, Лукаку и многие другие, а их позиции займут ребята, получавшие недостаточно игрового времени по ходу сезона. С ними «Торино» вполне способен справиться.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9