3 июня «Торино» Алексея Миранчука в последнем туре серии А сыграет с «Интером». Встреча команд пройдет в Турине на Олимпийском стадионе и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире последить за игрой финалиста ЛЧ можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.25 мск. Главным арбитром назначен Микаэль Фаббри.

Неожиданно, но букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом предстоящего матча «Торино». На победу туринцев выставлен коэффициент 2.37, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Интера» оценен в 3.09 (32%), ничья — в 3.44 (26%).

Ставка в 1000 рублей на нерадзурри в случае их триумфа принесет выплату в 3090 рублей.

Считаете, что команда Индзаги не отдаст даже ненужный матч? Вариант Х2 идет за 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87. Три последних встречи между командами не были слишком результативными.

«Торино» обменялся голами с соперниками в четырех предыдущих матчах дома. Условие «обе забьют» идет за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.05.

Индзаги наверняка побережет лидеров и выпустит некоторых из них уже во втором тайме. На гол футболиста, вышедшего на замену, котировка — 2.57.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.15.

Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Интер»

В этой встрече нужно отбросить в сторону статистику, а порассуждать логически. «Торино» сыграет дома перед продолжительным летним перерывом, команде Миранчука необходимо отплатить фанатам за поддержку по ходу всего сезона. Турнирной подоплеки нет, потому что «быки» зависли в середине таблицы и ни на что не претендуют.

У «Интера» на носу финал Лиги чемпионов и возможность войти в историю, снова оставив «Сити» и Пепа без ушастого кубка. То, что победа над «Торино» потенциально может принести нерадзурри второе место в таблице, — лирика. Миланцы не будут обращать на это внимание, потому что место в ЛЧ на будущий год они себе уже забронировали.

Индзаги в этом матче не может рассчитывать на Мхитаряна, Корреа и Шкриньяра. Наверняка на скамейке от травм подальше останутся Лаутаро, Лукаку и многие другие, а их позиции займут ребята, получавшие недостаточно игрового времени по ходу сезона. С ними «Торино» вполне способен справиться.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.71.

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