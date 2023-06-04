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«Реал» — «Атлетик»: прогноз на матч ла лиги 4 июня 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 4 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Карим Бензема («Реал»).
Фото Global Look Press

4 июня «Реал» и «Атлетик» сыграют в 38-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Исидро Диас де Мера. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетик

Букмекерская контора Olimpbet назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — около 50%. «Мирный» исход оценен за 3.93 (25%), успех гостей — за те же 3.93 (25%).

Если коллектив Карло Анчелотти потерпит поражение, ставка в 1000 рублей на викторию «Атлетика» принесет 3930 рублей.

«Мадрид» выиграл пять из шести прошлых столкновений с басками. На ничью или триумф «Бильбао» в этот раз можно поставить за 1.96.

В последних пяти матчах бланкос пропускали в среднем 1.4 мяча за 90 минут, а их оппоненты — два гола. ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.

Только в одной из шести прошлых очных встреч команды обменялись голами. Опция «обе забьют» оценена в 1.61, обратный рынок дан за 2.33.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 7.13.

Антуан Гризманн (&laquo;Атлетико&raquo;). «Атлетико» борется за второе место. Ради него Гризманн и Симеоне сокрушат «желтую подлодку»

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»

«Реал» хорош дома: добыл четыре победы подряд, а в 22 матчах выиграл 16 раз. У «Атлетика» же под конец сезона дела не ладятся: в семи предыдущих играх ла лиги всего одна победа. Во всех встречах на этом отрезке баски пропустили. А в гостях не выиграли в трех поединках подряд. «Бильбао» претендует на выход в Лигу конференций, но вряд ли сможет взять очки в Мадриде — об этом говорит история встреч. «Атлетик» не побеждал «Реал» на выезде в ла лиге с 2015 года, при этом столичный клуб выиграл 15 из 17 очных встреч с басками.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.90.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

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 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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