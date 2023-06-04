«Реал» — «Атлетик»: прогноз на матч ла лиги 4 июня 2023 года
4 июня «Реал» и «Атлетик» сыграют в 38-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Исидро Диас де Мера. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекерская контора Olimpbet назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — около 50%. «Мирный» исход оценен за 3.93 (25%), успех гостей — за те же 3.93 (25%).
Если коллектив Карло Анчелотти потерпит поражение, ставка в 1000 рублей на викторию «Атлетика» принесет 3930 рублей.
«Мадрид» выиграл пять из шести прошлых столкновений с басками. На ничью или триумф «Бильбао» в этот раз можно поставить за 1.96.
В последних пяти матчах бланкос пропускали в среднем 1.4 мяча за 90 минут, а их оппоненты — два гола. ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.
Только в одной из шести прошлых очных встреч команды обменялись голами. Опция «обе забьют» оценена в 1.61, обратный рынок дан за 2.33.
Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 7.13.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»
«Реал» хорош дома: добыл четыре победы подряд, а в 22 матчах выиграл 16 раз. У «Атлетика» же под конец сезона дела не ладятся: в семи предыдущих играх ла лиги всего одна победа. Во всех встречах на этом отрезке баски пропустили. А в гостях не выиграли в трех поединках подряд. «Бильбао» претендует на выход в Лигу конференций, но вряд ли сможет взять очки в Мадриде — об этом говорит история встреч. «Атлетик» не побеждал «Реал» на выезде в ла лиге с 2015 года, при этом столичный клуб выиграл 15 из 17 очных встреч с басками.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9