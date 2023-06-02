«ПСЖ» — «Клермон»: Месси красиво попрощается с Парижем
3 июня Лионель Месси в последний раз наденет футболку «ПСЖ». Перед уходом из французского клуба аргентинец сыграет в матче заключительного тура лиги 1 против «Клермона». Встреча состоится на «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Леонар.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «ПСЖ» безусловным фаворитом встречи. Победа парижан оценена коэффициентом 1.24, вероятность такого исхода — приблизительно 80%. Ничью можно взять за 7.34 (13%), успех «Клермона» — за 11.0 (7%).
Считаете, что аутсайдер испортит Месси прощание с парижской публикой? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного результата принесет выплату в 7340 рублей.
«Клермон» очень плохо играет с «ПСЖ» — отдал все три матча с разницей 1:15. Ставка на хозяев с форой (-1.5) доступна за 1.63, с (-2.5) — за 2.45.
Тотал больше 2.5 мяча идет за крошечные 1.30, а вот ТБ 3.5 — за вполне приятные 1.78. Можете взять комбо — четыре и более мяча в матче + победа хозяев за 1.87.
На гол Месси предложено поставить за 1.66, на забитый Килианом Мбаппе мяч — за 1.33. К слову, француз борется с Ляказеттом за победу в гонке бомбардиров (сейчас 28:27 в пользу форварда «ПСЖ»).
Считаете, что соперники не обменяются голами? Такое условие оценено в 2.20, а на «обе забьют» коэффициент — 1.68.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Клермон»
За два дня до матча последнего тура главный тренер парижан Кристоф Галтье заявил, что Месси покидает «Парк де Пренс», и призвал болельщиков как следует проводить аргентинца. История Лео в «ПСЖ» получилась не такой яркой, как рассчитывали болельщики и как наверняка видел ее сам Лео, но ничего уже не попишешь — во Франции он стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
Дальнейший путь Месси пока неизвестен, но он наверняка хочет красиво покинуть Париж: как минимум победить и сделать Мбаппе лучшим бомбардиром, как максимум — забить самому. Поставленные задачи и желание их выполнить помогут хозяевам со всей серьезностью подойти к игре против «Клермона», который все три матча против «ПСЖ» уступил с разницей более трех мячей.
Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9