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«ПСЖ» — «Клермон»: Месси красиво попрощается с Парижем

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Клермон» 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Лео Месси.
Фото Global Look Press

3 июня Лионель Месси в последний раз наденет футболку «ПСЖ». Перед уходом из французского клуба аргентинец сыграет в матче заключительного тура лиги 1 против «Клермона». Встреча состоится на «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Леонар.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Клермон Фут

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «ПСЖ» безусловным фаворитом встречи. Победа парижан оценена коэффициентом 1.24, вероятность такого исхода — приблизительно 80%. Ничью можно взять за 7.34 (13%), успех «Клермона» — за 11.0 (7%).

Считаете, что аутсайдер испортит Месси прощание с парижской публикой? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного результата принесет выплату в 7340 рублей.

«Клермон» очень плохо играет с «ПСЖ» — отдал все три матча с разницей 1:15. Ставка на хозяев с форой (-1.5) доступна за 1.63, с (-2.5) — за 2.45.

Тотал больше 2.5 мяча идет за крошечные 1.30, а вот ТБ 3.5 — за вполне приятные 1.78. Можете взять комбо — четыре и более мяча в матче + победа хозяев за 1.87.

На гол Месси предложено поставить за 1.66, на забитый Килианом Мбаппе мяч — за 1.33. К слову, француз борется с Ляказеттом за победу в гонке бомбардиров (сейчас 28:27 в пользу форварда «ПСЖ»).

Считаете, что соперники не обменяются голами? Такое условие оценено в 2.20, а на «обе забьют» коэффициент — 1.68.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Клермон»

За два дня до матча последнего тура главный тренер парижан Кристоф Галтье заявил, что Месси покидает «Парк де Пренс», и призвал болельщиков как следует проводить аргентинца. История Лео в «ПСЖ» получилась не такой яркой, как рассчитывали болельщики и как наверняка видел ее сам Лео, но ничего уже не попишешь — во Франции он стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

Дальнейший путь Месси пока неизвестен, но он наверняка хочет красиво покинуть Париж: как минимум победить и сделать Мбаппе лучшим бомбардиром, как максимум — забить самому. Поставленные задачи и желание их выполнить помогут хозяевам со всей серьезностью подойти к игре против «Клермона», который все три матча против «ПСЖ» уступил с разницей более трех мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.99.

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Лионель Месси
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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