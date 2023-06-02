3 июня Лионель Месси в последний раз наденет футболку «ПСЖ». Перед уходом из французского клуба аргентинец сыграет в матче заключительного тура лиги 1 против «Клермона». Встреча состоится на «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Леонар.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «ПСЖ» безусловным фаворитом встречи. Победа парижан оценена коэффициентом 1.24, вероятность такого исхода — приблизительно 80%. Ничью можно взять за 7.34 (13%), успех «Клермона» — за 11.0 (7%).

Считаете, что аутсайдер испортит Месси прощание с парижской публикой? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного результата принесет выплату в 7340 рублей.

«Клермон» очень плохо играет с «ПСЖ» — отдал все три матча с разницей 1:15. Ставка на хозяев с форой (-1.5) доступна за 1.63, с (-2.5) — за 2.45.

Тотал больше 2.5 мяча идет за крошечные 1.30, а вот ТБ 3.5 — за вполне приятные 1.78. Можете взять комбо — четыре и более мяча в матче + победа хозяев за 1.87.

На гол Месси предложено поставить за 1.66, на забитый Килианом Мбаппе мяч — за 1.33. К слову, француз борется с Ляказеттом за победу в гонке бомбардиров (сейчас 28:27 в пользу форварда «ПСЖ»).

Считаете, что соперники не обменяются голами? Такое условие оценено в 2.20, а на «обе забьют» коэффициент — 1.68.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Клермон»

За два дня до матча последнего тура главный тренер парижан Кристоф Галтье заявил, что Месси покидает «Парк де Пренс», и призвал болельщиков как следует проводить аргентинца. История Лео в «ПСЖ» получилась не такой яркой, как рассчитывали болельщики и как наверняка видел ее сам Лео, но ничего уже не попишешь — во Франции он стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

Дальнейший путь Месси пока неизвестен, но он наверняка хочет красиво покинуть Париж: как минимум победить и сделать Мбаппе лучшим бомбардиром, как максимум — забить самому. Поставленные задачи и желание их выполнить помогут хозяевам со всей серьезностью подойти к игре против «Клермона», который все три матча против «ПСЖ» уступил с разницей более трех мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.99.

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