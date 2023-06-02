«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года
3 июня в заключительном, 30-м, туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют дома со «Спартаком». Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется параллельно с остальными матчами РПЛ — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Рассудит команды арбитр Алексей Амелин.
Букмекерская компания Olimpbet считает фаворитами хозяев поля. На победу «Крыльев Советов» можно поставить с коэффициентом 2.59, вероятность такого исхода примерно 38%. Ничья идет за 3.59 (25%), успех «Спартака» — за 2.69 (37%).
Ставка в 1000 рублей на красно-белых, если они наберут три очка, принесет выплату в 2690 рублей.
Условие «гости не проиграют» оценено в 1.52. «Спартак» уступил в Самаре лишь раз в пяти последних матчах.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27. В шести из семи предыдущих встреч с участием «Крыльев» прошел «верх».
Эксперты предполагают, что хозяевам вполне по силам забить в ворота москвичей два и более мяча: ИТБ1 (1.5) идет за 2.09, ИТМ1 (1.5) — за близкие 1.75.
Победу спартаковцев по угловым можно взять за 1.97, успех самарцев — за 2.20, а ничья доступна за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»
Этот матч будет вторым по уровню накала в туре после игры ЦСКА — «Ростов». Армейцы и ростовчане оспорят в очной битве вторую строчку, но и красно-белым с самарцами есть за что биться — первые также рассчитывают на серебро, а вторые — уйти из зоны стыков.
«Крылья» плохо играли дома в этом сезоне — набрали всего 15 очков в 14 играх (меньше только у «Химок» и «Торпедо»). Самарцы проиграли у себя всем топам: «Зениту», ЦСКА, «Динамо» и «Ростову». Красно-белых в Кубке России они одолели, но до сих пор неизвестно, насколько команде Абаскаля нужны были очки в той встрече.
Сейчас спартаковцы точно сделают все, чтобы набрать три балла. И даже отсутствие дисквалифицированного Соболева не должно помешать им, хотя перестраховаться стоит — от москвичей можно ожидать чего угодно. Но вот больше трех мячей команды на двоих вряд ли забьют — такой «верх» в последних четырех играх в Самаре они не пробивали.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9