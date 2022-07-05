Эксперты оценили шансы Черчесова удачно стартовать в Лиге чемпионов

Большой европейский футбол постепенно возвращается: уже вовсю идет квалификация Лиги чемпионов. Один из немногих представителей России в турнире Станислав Черчесов, тренер «Ференцвароша», начинает путь к групповому этапу ЛЧ с 1-го квалификационного раунда. Соперник — «Тобол» из Казахстана. Первый матч команда из Венгрии проведет на выезде на стадионе «Центральный». Стартовый свисток хорвата Дарио Бела прозвучит в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 1.92, вероятность — около 51%. Шансы «Тобола» оценены в 4.10 (23%). Даже на ничью котировка ниже — 3.70 (26%).

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на существенное преимущество венгров:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «Ференцвароша» 1:0 — за 7.30;

• успех 2:1 — за 8.00.

«Ференцварош» совсем недавно выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2020/21 «зеленые орлы» попали в квартет с «Барселоной», «Ювентусом» и киевским «Динамо». А в прошлом году выступали в группе Лиги Европы. «Тобол» же ни разу не играл в группе ЛЧ и даже в квалификацию пробился во второй раз в истории.

Даже на то, что хозяева не проиграют, предложена довольно высокая котировка 1.88. Этот рынок на «Ференцварош» идет всего за 1.24.

Эксперты почти не сомневаются в проходе венгров в следующий раунд: поставить на это можно с коэффициентом 1.22. Успех «Тобола» оценен даже выше, чем победа в домашнем матче, — 4.30.