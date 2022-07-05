Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Эксперты оценили шансы Черчесова удачно стартовать в Лиге чемпионов

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов, главный тренер «Ференцвароша».
Фото Global Look Press

Большой европейский футбол постепенно возвращается: уже вовсю идет квалификация Лиги чемпионов. Один из немногих представителей России в турнире Станислав Черчесов, тренер «Ференцвароша», начинает путь к групповому этапу ЛЧ с 1-го квалификационного раунда. Соперник — «Тобол» из Казахстана. Первый матч команда из Венгрии проведет на выезде на стадионе «Центральный». Стартовый свисток хорвата Дарио Бела прозвучит в 17.00 мск.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
06 июл, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Ференцварош

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 1.92, вероятность — около 51%. Шансы «Тобола» оценены в 4.10 (23%). Даже на ничью котировка ниже — 3.70 (26%).

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на существенное преимущество венгров:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «Ференцвароша» 1:0 — за 7.30;

• успех 2:1 — за 8.00.

«Ференцварош» совсем недавно выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2020/21 «зеленые орлы» попали в квартет с «Барселоной», «Ювентусом» и киевским «Динамо». А в прошлом году выступали в группе Лиги Европы. «Тобол» же ни разу не играл в группе ЛЧ и даже в квалификацию пробился во второй раз в истории.

Станислав Черчесов. «Тобол» — «Ференцварош»: команда Черчесова разомнется на чемпионе Казахстана

Даже на то, что хозяева не проиграют, предложена довольно высокая котировка 1.88. Этот рынок на «Ференцварош» идет всего за 1.24.

Эксперты почти не сомневаются в проходе венгров в следующий раунд: поставить на это можно с коэффициентом 1.22. Успех «Тобола» оценен даже выше, чем победа в домашнем матче, — 4.30.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Тобол
ФК Ференцварош
0
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Рубин»: прогноз на товарищеский матч 5 июля 2022 года

Суперэкспресс дня в Лиге чемпионов: ставим на голы трех фаворитов с коэффициентом 55.0
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости