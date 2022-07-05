Эксперты оценили шансы Черчесова удачно стартовать в Лиге чемпионов
Большой европейский футбол постепенно возвращается: уже вовсю идет квалификация Лиги чемпионов. Один из немногих представителей России в турнире Станислав Черчесов, тренер «Ференцвароша», начинает путь к групповому этапу ЛЧ с 1-го квалификационного раунда. Соперник — «Тобол» из Казахстана. Первый матч команда из Венгрии проведет на выезде на стадионе «Центральный». Стартовый свисток хорвата Дарио Бела прозвучит в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 1.92, вероятность — около 51%. Шансы «Тобола» оценены в 4.10 (23%). Даже на ничью котировка ниже — 3.70 (26%).
Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на существенное преимущество венгров:
• ничья 1:1 идет за 6.80;
• победа «Ференцвароша» 1:0 — за 7.30;
• успех 2:1 — за 8.00.
«Ференцварош» совсем недавно выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2020/21 «зеленые орлы» попали в квартет с «Барселоной», «Ювентусом» и киевским «Динамо». А в прошлом году выступали в группе Лиги Европы. «Тобол» же ни разу не играл в группе ЛЧ и даже в квалификацию пробился во второй раз в истории.
Даже на то, что хозяева не проиграют, предложена довольно высокая котировка 1.88. Этот рынок на «Ференцварош» идет всего за 1.24.
Эксперты почти не сомневаются в проходе венгров в следующий раунд: поставить на это можно с коэффициентом 1.22. Успех «Тобола» оценен даже выше, чем победа в домашнем матче, — 4.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -