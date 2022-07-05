Суперэкспресс дня в Лиге чемпионов: ставим на голы трех фаворитов с коэффициентом 55.0

5 и 6 июля в Лиге чемпионов состоятся первые матчи стартового квалификационного раунда. В некоторых из них сыграют достаточно известные команды: например, «Мальме», «Шериф», «Ференцварош» и «Лех». Игра с участием последнего вошла в суперэкспресс букмекерской компании БЕТСИТИ с повышенным коэффициентом 55.0.

Условие для всех трех матчей одинаковое: хозяин поля должен забить 3 гола и более. В Суперэкспрессе участвуют следующие события:

«Лех» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.96, это примерно 51% вероятности. На ничью — за 3.50 (28%), на гостей — за 4.00 (21%)

На индивидуальный тотал «Леха» больше 2.5 гола котировка 4.70.

«Нью Сейнтс» (Уэльс) — «Линфилд» (Северная Ирландия)

В этом матче аналитики также считают шансы хозяев на победу значительно выше, чем у гостей. Успех валлийцев идет за 1.93 (51%), ничья — за 3.40 (29%), триумф североирландцев — за 4.20 (20%).

ИТБ1 (2.5) можно оформить за 4.50.

«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Хибернианс Паола» (Мальта)

«Шемрок» — абсолютный фаворит встречи с чемпионом Мальты. На него предложено поставить за 1.33 (75%), на ничью — за 5.50 (18%), на «Хибернианс Паола» — за 8.80 (7%).

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 2.50.

Если собрать выбранные исходы в обычный экспресс, то получится коэффициент 52.8. Букмекер поднимает его до 55.0.