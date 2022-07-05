Суперэкспресс дня в Лиге чемпионов: ставим на голы трех фаворитов с коэффициентом 55.0
5 и 6 июля в Лиге чемпионов состоятся первые матчи стартового квалификационного раунда. В некоторых из них сыграют достаточно известные команды: например, «Мальме», «Шериф», «Ференцварош» и «Лех». Игра с участием последнего вошла в суперэкспресс букмекерской компании БЕТСИТИ с повышенным коэффициентом 55.0.
Условие для всех трех матчей одинаковое: хозяин поля должен забить 3 гола и более. В Суперэкспрессе участвуют следующие события:
«Лех» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан)
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.96, это примерно 51% вероятности. На ничью — за 3.50 (28%), на гостей — за 4.00 (21%)
На индивидуальный тотал «Леха» больше 2.5 гола котировка 4.70.
«Нью Сейнтс» (Уэльс) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
В этом матче аналитики также считают шансы хозяев на победу значительно выше, чем у гостей. Успех валлийцев идет за 1.93 (51%), ничья — за 3.40 (29%), триумф североирландцев — за 4.20 (20%).
ИТБ1 (2.5) можно оформить за 4.50.
«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Хибернианс Паола» (Мальта)
«Шемрок» — абсолютный фаворит встречи с чемпионом Мальты. На него предложено поставить за 1.33 (75%), на ничью — за 5.50 (18%), на «Хибернианс Паола» — за 8.80 (7%).
Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 2.50.
Если собрать выбранные исходы в обычный экспресс, то получится коэффициент 52.8. Букмекер поднимает его до 55.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -