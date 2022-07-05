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Сегодня, 17:15

Суперэкспресс дня в Лиге чемпионов: ставим на голы трех фаворитов с коэффициентом 55.0

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Лех».
Фото Global Look Press

5 и 6 июля в Лиге чемпионов состоятся первые матчи стартового квалификационного раунда. В некоторых из них сыграют достаточно известные команды: например, «Мальме», «Шериф», «Ференцварош» и «Лех». Игра с участием последнего вошла в суперэкспресс букмекерской компании БЕТСИТИ с повышенным коэффициентом 55.0.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
05 июл, 21:00. Miejski (Познань)
Лех
Карабах

Условие для всех трех матчей одинаковое: хозяин поля должен забить 3 гола и более. В Суперэкспрессе участвуют следующие события:

«Лех» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.96, это примерно 51% вероятности. На ничью — за 3.50 (28%), на гостей — за 4.00 (21%)

На индивидуальный тотал «Леха» больше 2.5 гола котировка 4.70.

«Нью Сейнтс» (Уэльс) — «Линфилд» (Северная Ирландия)

В этом матче аналитики также считают шансы хозяев на победу значительно выше, чем у гостей. Успех валлийцев идет за 1.93 (51%), ничья — за 3.40 (29%), триумф североирландцев — за 4.20 (20%).

ИТБ1 (2.5) можно оформить за 4.50.

Станислав Черчесов. «Тобол» — «Ференцварош»: команда Черчесова разомнется на чемпионе Казахстана

«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Хибернианс Паола» (Мальта)

«Шемрок» — абсолютный фаворит встречи с чемпионом Мальты. На него предложено поставить за 1.33 (75%), на ничью — за 5.50 (18%), на «Хибернианс Паола» — за 8.80 (7%).

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 2.50.

Если собрать выбранные исходы в обычный экспресс, то получится коэффициент 52.8. Букмекер поднимает его до 55.0.

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Эксперты оценили шансы Черчесова удачно стартовать в Лиге чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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