Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Суонси» — «Лутон Таун»: прогноз на матч Чемпионшипа 1 февраля

Прогноз на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Лутон Таун»
Егор Сергеев
Футболисты «Суонси».
Фото Getty Images

1 февраля в 27-м туре Чемпионшипа «Суонси» примет на «Суонси Стэдиум» соперников из «Лутон Таун». Встреча пройдет в валлийском городе Суонси и начнется в 22.45.

Англия. Чемпионшип. 25-й тур
01 февр, 22:45. Liberty Stadium (Суонси)
Суонси
Лутон Таун

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победят хозяева.Поставить на победу «Суонси» можно за 2.38 — это примерно 41% вероятности. Успех «Лутона» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья едет в линии за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

  • Ф1(-1.5) идет за 4.40, а Ф2(+1.5) — за 1.19;

  • Ф1(+1) идет за 1.14, а Ф2(-1) — за 5.30;

  • Ф1(-1) идет за 3.50, а Ф2(+1) — за 1.27.

 
Футболисты &laquo;Суонси&raquo;. «Суонси» — «Лутон Таун»: результат важнее зрелища, Хамер и Ши будут играть «на ноль»

Последняя встреча между этими командами завершилась очень яркой ничьей — 3:3. Поставить на исход «обе забьют» в грядущей встрече можно за котировку 1.90. Результативная ничья в этой встрече оценивается в 4.90.

Интересно, что «Суонси» лишь дважды за шесть матчей проиграл «Лутону» дома, выиграв четыре встречи. Можно перестраховаться и взять исход «Суонси» не проиграет» за 1.35.

Лишь раз за шесть матчей «Лутон» забивал «Суонси» больше одного гола в гостях. Берем ИТМ гостей 1.5 за 1.39, доверившись статистике.

Прогнозы на спорт
ФК Суонси Сити
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз и ставки на матч Кубка Франции 31 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости