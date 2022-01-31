1 февраля в 27-м туре Чемпионшипа «Суонси» примет на «Суонси Стэдиум» соперников из «Лутон Таун». Встреча пройдет в валлийском городе Суонси и начнется в 22.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победят хозяева.Поставить на победу «Суонси» можно за 2.38 — это примерно 41% вероятности. Успех «Лутона» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья едет в линии за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

Ф1(-1.5) идет за 4.40 , а Ф2(+1.5) — за 1.19 ;

Ф1(+1) идет за 1.14 , а Ф2(-1) — за 5.30 ;

Ф1(-1) идет за 3.50, а Ф2(+1) — за 1.27.

Последняя встреча между этими командами завершилась очень яркой ничьей — 3:3. Поставить на исход «обе забьют» в грядущей встрече можно за котировку 1.90. Результативная ничья в этой встрече оценивается в 4.90.

Интересно, что «Суонси» лишь дважды за шесть матчей проиграл «Лутону» дома, выиграв четыре встречи. Можно перестраховаться и взять исход «Суонси» не проиграет» за 1.35.

Лишь раз за шесть матчей «Лутон» забивал «Суонси» больше одного гола в гостях. Берем ИТМ гостей 1.5 за 1.39, доверившись статистике.