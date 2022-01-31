Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия

2 февраля в южноамериканском отборе ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Колумбией. Встреча пройдет в Кордобе на стадионе «Марио Кемпес» и начнется в 02.30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Аргентина. На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Колумбии есть в линии за 4.10 (23%).

Ф1(-1) идет за 2.85, а Ф2(+1) — за 1.39.

При ставке в 1000 рублей на победу Колумбии потенциальная выплата составит 4100 рублей.

Ставку «Колумбия не проиграет» можно взять за 1.79.

Шансы Аргентины забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.10.

Уверены, что Колумбия сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 11.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Аргентины. На него можно поставить за 5.50.