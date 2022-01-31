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Сегодня, 17:15

Аргентина — Колумбия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 2 февраля

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной Аргентины.
Фото Reuters

2 февраля в южноамериканском отборе ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Колумбией. Встреча пройдет в Кордобе на стадионе «Марио Кемпес» и начнется в 02.30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
02 февр, 02:30. Olimpico de Cordoba (Mario Alberto Kempes) (Кордоба)
Аргентина
Колумбия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Аргентина. На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Колумбии есть в линии за 4.10 (23%).

Ф1(-1) идет за 2.85, а Ф2(+1) — за 1.39.

При ставке в 1000 рублей на победу Колумбии потенциальная выплата составит 4100 рублей.

Ставку «Колумбия не проиграет» можно взять за 1.79.

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Шансы Аргентины забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.10.

Уверены, что Колумбия сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 11.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Аргентины. На него можно поставить за 5.50.

  • ТМ 1.5 — 2.70;

  • обе забьют: нет — 1.69;

  • точный счет: 1:1 — 6.10.

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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