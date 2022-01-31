Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца»

31 января в 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Ниццей». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 23.15. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «ПСЖ». На успех команды можно поставить с котировкой 1.53 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.50 (21%), а победа «Ниццы» есть в линии за 5.70 (17%).

Ф1(-1) идет за 1.81, а Ф2(+1) — за 1.94.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ниццы» потенциальная выплата составит 5700.

Ставку «Ницца» не проиграет» можно взять за 2.50.

Шансы «ПСЖ» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что «Ницца» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 9.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «ПСЖ». На него можно поставить за 7.80.