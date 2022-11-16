Циципас — Медведев: Софья Тартакова предсказала победу русского чемпиона

16 ноября в итальянском Турине во втором туре группового этапа Итогового турнира состоится матч непримиримых соперников — Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Игра начнется в 23.05 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Медведева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. На успех Циципаса котировка — 2.70 (33%).

Менеджер Дарьи Касаткиной, Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, амбассадор БЕТСИТИ Софья Тартакова сделала свой прогноз на предстоящий поединок.

«Мы с вами подошли к развязке группового этапа. Будем следить внимательно за матчем Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. Для обоих теннисистов матч невероятно важный. Дело в том, что именно победа в этом поединке может все-таки дать шанс одному из теннисистов пройти дальше в плей-офф, поэтому я уверена — ребята будут биться.

На мой взгляд, Даня — фаворит. Почему все-таки Даня выглядит предпочтительнее? Во-первых, матч с Андреем Рублевым на данный момент, наверное, самый крутой на этом турнире. Ребята показали очень высокий уровень. Даня здорово играет в помещении. Он показал, как он умеет подавать в зале. То, как она помогала Медведеву на протяжении всей встречи против Рублева — лишнее тому доказательство.

У Стефаноса был непростой матч с Новаком Джоковичем, и были вроде бы шансы, но Новак выглядел как-то посвежее. Поэтому, мне кажется, конкретно вот в этом матче Циципаса и Медведева, и в физической форме, и в плане моральной какой-то составляющей — преимущество будет у Даниила. Даня — боец настоящий. Здесь, в Турине, с ним вся семья. Поэтому верю, что Медведев одержит победу над Стефаносом Циципасом", — считает Тартакова.