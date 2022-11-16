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16 ноября, 16:15

Циципас — Медведев: Софья Тартакова предсказала победу русского чемпиона

Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

16 ноября в итальянском Турине во втором туре группового этапа Итогового турнира состоится матч непримиримых соперников — Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Игра начнется в 23.05 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Медведева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. На успех Циципаса котировка — 2.70 (33%).

Менеджер Дарьи Касаткиной, Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, амбассадор БЕТСИТИ Софья Тартакова сделала свой прогноз на предстоящий поединок.

«Мы с вами подошли к развязке группового этапа. Будем следить внимательно за матчем Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. Для обоих теннисистов матч невероятно важный. Дело в том, что именно победа в этом поединке может все-таки дать шанс одному из теннисистов пройти дальше в плей-офф, поэтому я уверена — ребята будут биться.

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На мой взгляд, Даня — фаворит. Почему все-таки Даня выглядит предпочтительнее? Во-первых, матч с Андреем Рублевым на данный момент, наверное, самый крутой на этом турнире. Ребята показали очень высокий уровень. Даня здорово играет в помещении. Он показал, как он умеет подавать в зале. То, как она помогала Медведеву на протяжении всей встречи против Рублева — лишнее тому доказательство.

У Стефаноса был непростой матч с Новаком Джоковичем, и были вроде бы шансы, но Новак выглядел как-то посвежее. Поэтому, мне кажется, конкретно вот в этом матче Циципаса и Медведева, и в физической форме, и в плане моральной какой-то составляющей — преимущество будет у Даниила. Даня — боец настоящий. Здесь, в Турине, с ним вся семья. Поэтому верю, что Медведев одержит победу над Стефаносом Циципасом", — считает Тартакова.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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