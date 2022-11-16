Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Албания — Италия: прогноз на товарищеский матч 16 ноября 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Джакомо Распадори и Роберто Манчини (сборная Италии).
Фото Global Look Press

Сборная Италии не отобралась на предстоящий чемпионат мира в Катаре. 16 ноября «Скуадра адзурра» проведет товарищеский матч с командой Албании, игра состоится на стадионе «Арена Комбетаре» в Тегеране. Время начала встречи — 22.45 мск.

Лионель Месси. БЕТСИТИ разыграет 5 000 000 рублей среди действующих игроков

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Роберто Манчини безусловным фаворитом: поставить на победу Италии можно с коэффициентом 1.44, вероятность — около 68%. Успех албанцев доступен за 8.50 (10%), даже на ничью предложена меньшая котировка 4.20 (22%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 1440 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа Италии 1:0 идет за 5.10;

• 2:0 — за 5.50;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Сборные встречались три раза в истории: все матчи закончились победами итальянцев. Причем Албания ни разу не забила «Скуадре адзурре». Считаете, что в предстоящей встрече хозяева хотя бы не уступят? Этот рынок оценен в 2.80.

В составе «Горных орлов» есть нападающий «Челси» Армандо Броя, в этом сезоне форвард даже отметился одним голом в АПЛ. Ростер Италии насчитывает куда больше топовых игроков атаки: Федерико Кьеза, Джакомо Распадори и другие. Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.73.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 5.50, ИТМ1 (1.5) — за 1.13.

Эти рынки на гостей предложены за 1.71 и 2.07 соответственно.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.34, обратный рынок идет за 1.56.

Федерико Кьеза. Албания — Италия: Верратти и Кьеза докажут, что без них на ЧМ будет скучно?

Прогноз и ставка на матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года

«Скуадра адзурра» сенсационно не отобралась на чемпионат мира в Катаре, проиграв в стыковом матче Северной Македонии. В сборной началась перестройка: Манчини вызывает много молодых игроков, из-за чего результаты чемпиона Европы нестабильны. Италия провела в 2022 году девять матчей во всех турнирах, но победила только в четырех. К тому же итальянцы мало забивают: в 2022-м лишь в четырех матчах оформили больше двух мячей. Албания отличается еще реже: за те же девять игр в этом году ни разу не забила больше одного гола за матч, а в трех встречах вообще не отличилась.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Ушел из жизни автор уникального рекорда. Форвард сборной СССР забил 8 голов в одном матче
«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 16 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости