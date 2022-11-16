Сборная Италии не отобралась на предстоящий чемпионат мира в Катаре. 16 ноября «Скуадра адзурра» проведет товарищеский матч с командой Албании, игра состоится на стадионе «Арена Комбетаре» в Тегеране. Время начала встречи — 22.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Роберто Манчини безусловным фаворитом: поставить на победу Италии можно с коэффициентом 1.44, вероятность — около 68%. Успех албанцев доступен за 8.50 (10%), даже на ничью предложена меньшая котировка 4.20 (22%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 1440 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа Италии 1:0 идет за 5.10;

• 2:0 — за 5.50;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Сборные встречались три раза в истории: все матчи закончились победами итальянцев. Причем Албания ни разу не забила «Скуадре адзурре». Считаете, что в предстоящей встрече хозяева хотя бы не уступят? Этот рынок оценен в 2.80.

В составе «Горных орлов» есть нападающий «Челси» Армандо Броя, в этом сезоне форвард даже отметился одним голом в АПЛ. Ростер Италии насчитывает куда больше топовых игроков атаки: Федерико Кьеза, Джакомо Распадори и другие. Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.73.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 5.50, ИТМ1 (1.5) — за 1.13.

Эти рынки на гостей предложены за 1.71 и 2.07 соответственно.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.34, обратный рынок идет за 1.56.

Прогноз и ставка на матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года

«Скуадра адзурра» сенсационно не отобралась на чемпионат мира в Катаре, проиграв в стыковом матче Северной Македонии. В сборной началась перестройка: Манчини вызывает много молодых игроков, из-за чего результаты чемпиона Европы нестабильны. Италия провела в 2022 году девять матчей во всех турнирах, но победила только в четырех. К тому же итальянцы мало забивают: в 2022-м лишь в четырех матчах оформили больше двух мячей. Албания отличается еще реже: за те же девять игр в этом году ни разу не забила больше одного гола за матч, а в трех встречах вообще не отличилась.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.73.