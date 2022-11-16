Албания — Италия: прогноз на товарищеский матч 16 ноября 2022 года
Сборная Италии не отобралась на предстоящий чемпионат мира в Катаре. 16 ноября «Скуадра адзурра» проведет товарищеский матч с командой Албании, игра состоится на стадионе «Арена Комбетаре» в Тегеране. Время начала встречи — 22.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Роберто Манчини безусловным фаворитом: поставить на победу Италии можно с коэффициентом 1.44, вероятность — около 68%. Успех албанцев доступен за 8.50 (10%), даже на ничью предложена меньшая котировка 4.20 (22%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 1440 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• победа Италии 1:0 идет за 5.10;
• 2:0 — за 5.50;
• ничья 1:1 — за 7.70.
Сборные встречались три раза в истории: все матчи закончились победами итальянцев. Причем Албания ни разу не забила «Скуадре адзурре». Считаете, что в предстоящей встрече хозяева хотя бы не уступят? Этот рынок оценен в 2.80.
В составе «Горных орлов» есть нападающий «Челси» Армандо Броя, в этом сезоне форвард даже отметился одним голом в АПЛ. Ростер Италии насчитывает куда больше топовых игроков атаки: Федерико Кьеза, Джакомо Распадори и другие. Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.73.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 5.50, ИТМ1 (1.5) — за 1.13.
Эти рынки на гостей предложены за 1.71 и 2.07 соответственно.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.34, обратный рынок идет за 1.56.
Прогноз и ставка на матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года
«Скуадра адзурра» сенсационно не отобралась на чемпионат мира в Катаре, проиграв в стыковом матче Северной Македонии. В сборной началась перестройка: Манчини вызывает много молодых игроков, из-за чего результаты чемпиона Европы нестабильны. Италия провела в 2022 году девять матчей во всех турнирах, но победила только в четырех. К тому же итальянцы мало забивают: в 2022-м лишь в четырех матчах оформили больше двух мячей. Албания отличается еще реже: за те же девять игр в этом году ни разу не забила больше одного гола за матч, а в трех встречах вообще не отличилась.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2