16 ноября в пятом туре группового этапа Кубка России сыграют «Факел» и «Зенит». Матч начнется в 18.00 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов, в прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом гостей. Поставить на победу «Зенита» можно за 1.40, это примерно 71% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех хозяев — за 8.70 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Кубковый матч не предполагает отсутствие победителя, поэтому можно выбрать того, кто заберет очки по итогам матча. На «Зенит» можно поставить за 1.23, на «Факел» за 4.50.

Воронежцы в рамках РПЛ уже остановили «Зенит» дома. Считаете, что они повторят подвиг? Оформите ставку за 3.10.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.82, Ф2(-1.5) — за 2.00.

«Зенит» на групповом этапе забивает в среднем 1 мяч за игру, «Факел» всего 0.25 мяча. ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.20, ИТМ2 (1.5) — за 2.75.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 в пользу «Зенита» — за 6.40;

• 1:0 — за 7.10;

• 2:1 — за 8.10.