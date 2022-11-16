«Факел» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 16 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
16 ноября в пятом туре группового этапа Кубка России сыграют «Факел» и «Зенит». Матч начнется в 18.00 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов, в прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом гостей. Поставить на победу «Зенита» можно за 1.40, это примерно 71% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех хозяев — за 8.70 (5%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.
Кубковый матч не предполагает отсутствие победителя, поэтому можно выбрать того, кто заберет очки по итогам матча. На «Зенит» можно поставить за 1.23, на «Факел» за 4.50.
Воронежцы в рамках РПЛ уже остановили «Зенит» дома. Считаете, что они повторят подвиг? Оформите ставку за 3.10.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.82, Ф2(-1.5) — за 2.00.
«Зенит» на групповом этапе забивает в среднем 1 мяч за игру, «Факел» всего 0.25 мяча. ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.20, ИТМ2 (1.5) — за 2.75.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 2:0 в пользу «Зенита» — за 6.40;
• 1:0 — за 7.10;
• 2:1 — за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2