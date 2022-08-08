Канада — абсолютный фаворит МЧМ. Кто остановит их на пути к 19-му титулу?

9 августа в канадском Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Изначально он должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го, но был перенесен на лето из-за эпидемии коронавируса.

В соревновании примут участие 10 команд, но сборной России среди них нет. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, кто стал фаворитом на титул в отсутствие команды Сергея Зубова.

Аналитики считают, что наилучшие шансы выиграть трофей — у сборной Канады. «Кленовые листья» — 18-кратные чемпионы и финалисты последнего турнира 2021 года. В решающем матче они уступили сверстникам из США (0:2), однако за год до этого именно они забрали кубок, который разыгрывался в чешской Остраве. На очередной успех канадцев можно поставить за 2.15.

Их главные конкуренты — они же обидчики на последнем МЧМ — сборная США. Ее успех идет за 4.00. За несколько дней до старта турнира американцы провели два товарищеских матча: уступили финнам 2:5 и выиграли у Швейцарии 6:1. Выводы делайте сами.

Третью позицию делят Швеция и Финляндия, на каждую команду котировка 5.00. Суоми выигрывали МЧМ в 2019-м, а всего — пять раз. У «Тре Крунур» результаты не такие впечатляющие: всего два триумфа, последний из которых случился аж в 2012-м. Правда, с тех пор они трижды играли в финале.

Остальные команды расположились в следующем порядке: