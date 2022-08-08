Канада — абсолютный фаворит МЧМ. Кто остановит их на пути к 19-му титулу?
9 августа в канадском Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Изначально он должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го, но был перенесен на лето из-за эпидемии коронавируса.
В соревновании примут участие 10 команд, но сборной России среди них нет. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, кто стал фаворитом на титул в отсутствие команды Сергея Зубова.
Аналитики считают, что наилучшие шансы выиграть трофей — у сборной Канады. «Кленовые листья» — 18-кратные чемпионы и финалисты последнего турнира 2021 года. В решающем матче они уступили сверстникам из США (0:2), однако за год до этого именно они забрали кубок, который разыгрывался в чешской Остраве. На очередной успех канадцев можно поставить за 2.15.
Их главные конкуренты — они же обидчики на последнем МЧМ — сборная США. Ее успех идет за 4.00. За несколько дней до старта турнира американцы провели два товарищеских матча: уступили финнам 2:5 и выиграли у Швейцарии 6:1. Выводы делайте сами.
Третью позицию делят Швеция и Финляндия, на каждую команду котировка 5.00. Суоми выигрывали МЧМ в 2019-м, а всего — пять раз. У «Тре Крунур» результаты не такие впечатляющие: всего два триумфа, последний из которых случился аж в 2012-м. Правда, с тех пор они трижды играли в финале.
Остальные команды расположились в следующем порядке:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0