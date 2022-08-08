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Сегодня, 17:15

Канада — абсолютный фаворит МЧМ. Кто остановит их на пути к 19-му титулу?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Молодежная сборная Швеции по хоккею.
Фото Global Look Press

9 августа в канадском Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Изначально он должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го, но был перенесен на лето из-за эпидемии коронавируса.

В соревновании примут участие 10 команд, но сборной России среди них нет. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, кто стал фаворитом на титул в отсутствие команды Сергея Зубова.

Аналитики считают, что наилучшие шансы выиграть трофей — у сборной Канады. «Кленовые листья» — 18-кратные чемпионы и финалисты последнего турнира 2021 года. В решающем матче они уступили сверстникам из США (0:2), однако за год до этого именно они забрали кубок, который разыгрывался в чешской Остраве. На очередной успех канадцев можно поставить за 2.15.

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Их главные конкуренты — они же обидчики на последнем МЧМ — сборная США. Ее успех идет за 4.00. За несколько дней до старта турнира американцы провели два товарищеских матча: уступили финнам 2:5 и выиграли у Швейцарии 6:1. Выводы делайте сами.

Третью позицию делят Швеция и Финляндия, на каждую команду котировка 5.00. Суоми выигрывали МЧМ в 2019-м, а всего — пять раз. У «Тре Крунур» результаты не такие впечатляющие: всего два триумфа, последний из которых случился аж в 2012-м. Правда, с тех пор они трижды играли в финале.

Остальные команды расположились в следующем порядке:

  • Чехия — 15.0;
  • Словакия — 30.0;
  • Германия и Швейцария — 50.0;
  • Австрия и Латвия — 500.
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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