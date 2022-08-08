«Бенфика» и «Црвена Звезда» снова раздавят соперников. Экспресс с коэффициентом 2.87 на ЛЧ

9 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Спорт-Экспресс» собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.87.

«Пюник» — «Црвена Звезда» (9 августа, 20.00 мск)

«Црвена Звезда» — абсолютный фаворит ответной игры после победы 5:0 в первом матче. Победу сербов можно взять за 1.37, это около 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (19%), успех «Пюника» — за огромные 8.10 (9%).

Чемпионы Сербии уничтожили соперника в первом матче не только по счету, но и по игре, которая показала, что между соперниками пропасть. В ответном матче, даже если главный тренер «Црвены» Деян Станкович выставит полуторный состав, произойдет то же самое. В данном случае домашний газон не спасет принимающую команду, поэтому есть смысл взять победу гостей и ИТБ2 (1.5) за 1.66.

«Мидтьюлланн» — «Бенфика» (9 августа, 20.45 мск)

Аналитики считают «Бенфику» увесистым фаворитом матча: на победу лиссабонцев можно поставить с коэффициентом 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (22%), успех «Мидтьюлланна» — за чуть большие 4.30 (21%).

Как и «Црвена», «Бенфика» на фоне «Мидтьюлланна» выглядела как мальчик с лупой перед муравьем. Лиссабонцы кровожадно уничтожали противника в игре на «Да Луж» и добились победы 4:1. Она не такая крупная, как у сербов, поэтому у датчан может возникнуть ложное представление о том, что камбэк реален. Полетев в атаку, «волки» попадут в капкан и снова будут биты.

«Пюник» — «Црвена Звезда», П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.66

«Мидтьюлланн» — «Бенфика», П2 за 1.73

Итоговый коэффициент: 1.73 х 1.66 = 2.87.