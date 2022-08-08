«Бенфика» и «Црвена Звезда» снова раздавят соперников. Экспресс с коэффициентом 2.87 на ЛЧ
9 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Спорт-Экспресс» собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.87.
«Пюник» — «Црвена Звезда» (9 августа, 20.00 мск)
«Црвена Звезда» — абсолютный фаворит ответной игры после победы 5:0 в первом матче. Победу сербов можно взять за 1.37, это около 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (19%), успех «Пюника» — за огромные 8.10 (9%).
Чемпионы Сербии уничтожили соперника в первом матче не только по счету, но и по игре, которая показала, что между соперниками пропасть. В ответном матче, даже если главный тренер «Црвены» Деян Станкович выставит полуторный состав, произойдет то же самое. В данном случае домашний газон не спасет принимающую команду, поэтому есть смысл взять победу гостей и ИТБ2 (1.5) за 1.66.
«Мидтьюлланн» — «Бенфика» (9 августа, 20.45 мск)
Аналитики считают «Бенфику» увесистым фаворитом матча: на победу лиссабонцев можно поставить с коэффициентом 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (22%), успех «Мидтьюлланна» — за чуть большие 4.30 (21%).
Как и «Црвена», «Бенфика» на фоне «Мидтьюлланна» выглядела как мальчик с лупой перед муравьем. Лиссабонцы кровожадно уничтожали противника в игре на «Да Луж» и добились победы 4:1. Она не такая крупная, как у сербов, поэтому у датчан может возникнуть ложное представление о том, что камбэк реален. Полетев в атаку, «волки» попадут в капкан и снова будут биты.
«Пюник» — «Црвена Звезда», П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.66
«Мидтьюлланн» — «Бенфика», П2 за 1.73
Итоговый коэффициент: 1.73 х 1.66 = 2.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0