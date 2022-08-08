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«Бенфика» и «Црвена Звезда» снова раздавят соперников. Экспресс с коэффициентом 2.87 на ЛЧ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Энцо Фернандес, «Бенфика».
Фото Global Look Press

9 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Спорт-Экспресс» собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.87.

«Пюник» — «Црвена Звезда» (9 августа, 20.00 мск)

«Црвена Звезда» — абсолютный фаворит ответной игры после победы 5:0 в первом матче. Победу сербов можно взять за 1.37, это около 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (19%), успех «Пюника» — за огромные 8.10 (9%).

Александр Головин, &laquo;Монако&raquo;. ПСВ — «Монако»: Головин наконец раздаст огня в ЛЧ?

Чемпионы Сербии уничтожили соперника в первом матче не только по счету, но и по игре, которая показала, что между соперниками пропасть. В ответном матче, даже если главный тренер «Црвены» Деян Станкович выставит полуторный состав, произойдет то же самое. В данном случае домашний газон не спасет принимающую команду, поэтому есть смысл взять победу гостей и ИТБ2 (1.5) за 1.66.

«Мидтьюлланн» — «Бенфика» (9 августа, 20.45 мск)

Аналитики считают «Бенфику» увесистым фаворитом матча: на победу лиссабонцев можно поставить с коэффициентом 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (22%), успех «Мидтьюлланна» — за чуть большие 4.30 (21%).

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
Бенфика

Как и «Црвена», «Бенфика» на фоне «Мидтьюлланна» выглядела как мальчик с лупой перед муравьем. Лиссабонцы кровожадно уничтожали противника в игре на «Да Луж» и добились победы 4:1. Она не такая крупная, как у сербов, поэтому у датчан может возникнуть ложное представление о том, что камбэк реален. Полетев в атаку, «волки» попадут в капкан и снова будут биты.

«Пюник» — «Црвена Звезда», П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.66

«Мидтьюлланн» — «Бенфика», П2 за 1.73

Итоговый коэффициент: 1.73 х 1.66 = 2.87.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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