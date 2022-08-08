«Балтика» — «Арсенал»: прогноз на матч ФНЛ 8 августа 2022 года
8 августа в четвертом туре ФНЛ тульский «Арсенал» побьется за три очка с «Балтикой». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на арене «Калининград», в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитом хозяев. Поставить на «Балтику» можно за 2.55, это примерно 39% вероятности. Шансов у «Арсенала» чуть меньше — 2.75 (36%). Ничья идет за 3.40 (25%).
При ставке в 1000 рублей на успех «Балтики» выплата составит 2550 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.51.
Можете взять победу одной из команд с форой: Ф1(0) идет за 1.84, Ф2(0) — за 1.96.
Ожидаете грубого матча? Пенальти доступен с котировкой 2.70, удаление — за 2.80.
Считаете, что «Арсенал» будет активнее и подаст больше угловых? Поставьте на это за 1.68. Успех «Балтики» по корнерам идет за 2.65.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.30.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Арсенал»
«Арсенал» только выпал из элиты и точно желает как можно скорее вернуться обратно. Туляки борются в каждом матче: за три тура не проиграли еще ни разу. А соперники были разномастные: и дубль «Краснодара», и «СКА-Хабаровск». «Балтика» — самая серьезная проверка на данный момент. Усложнит задачу гостям и тяжелый переезд до Калининграда — по политическим причинам добраться до анклава сейчас непросто. Все это не сыграет на руку команде Кононова.
Рекомендуемая ставка: П1 с форой (0) за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0