Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Балтика» — «Арсенал»: прогноз на матч ФНЛ 8 августа 2022 года

Прогноз на матч ФНЛ «Балтика» — «Арсенал» 8 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Балтики» празднуют гол «Волгарю».
Фото Официальная группа «Балтики» ВК.

8 августа в четвертом туре ФНЛ тульский «Арсенал» побьется за три очка с «Балтикой». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на арене «Калининград», в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск.

Россия. ФНЛ. 4-й тур
08 авг, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Арсенал Т

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитом хозяев. Поставить на «Балтику» можно за 2.55, это примерно 39% вероятности. Шансов у «Арсенала» чуть меньше — 2.75 (36%). Ничья идет за 3.40 (25%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Балтики» выплата составит 2550 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.51.

Можете взять победу одной из команд с форой: Ф1(0) идет за 1.84, Ф2(0) — за 1.96.

Ожидаете грубого матча? Пенальти доступен с котировкой 2.70, удаление — за 2.80.

Считаете, что «Арсенал» будет активнее и подаст больше угловых? Поставьте на это за 1.68. Успех «Балтики» по корнерам идет за 2.65.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.30.

&laquo;Црвена Звезда&raquo;. «Пюник» — «Црвена Звезда»: клубу из Армении пора переезжать в Лигу Европы

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Арсенал»

«Арсенал» только выпал из элиты и точно желает как можно скорее вернуться обратно. Туляки борются в каждом матче: за три тура не проиграли еще ни разу. А соперники были разномастные: и дубль «Краснодара», и «СКА-Хабаровск». «Балтика» — самая серьезная проверка на данный момент. Усложнит задачу гостям и тяжелый переезд до Калининграда — по политическим причинам добраться до анклава сейчас непросто. Все это не сыграет на руку команде Кононова.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (0) за 1.84.

Футбол
Первая лига
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
0
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» или ЦСКА скинут «Зенит» с трона?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости