8 августа в четвертом туре ФНЛ тульский «Арсенал» побьется за три очка с «Балтикой». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на арене «Калининград», в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитом хозяев. Поставить на «Балтику» можно за 2.55, это примерно 39% вероятности. Шансов у «Арсенала» чуть меньше — 2.75 (36%). Ничья идет за 3.40 (25%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Балтики» выплата составит 2550 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.51.

Можете взять победу одной из команд с форой: Ф1(0) идет за 1.84, Ф2(0) — за 1.96.

Ожидаете грубого матча? Пенальти доступен с котировкой 2.70, удаление — за 2.80.

Считаете, что «Арсенал» будет активнее и подаст больше угловых? Поставьте на это за 1.68. Успех «Балтики» по корнерам идет за 2.65.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Арсенал»

«Арсенал» только выпал из элиты и точно желает как можно скорее вернуться обратно. Туляки борются в каждом матче: за три тура не проиграли еще ни разу. А соперники были разномастные: и дубль «Краснодара», и «СКА-Хабаровск». «Балтика» — самая серьезная проверка на данный момент. Усложнит задачу гостям и тяжелый переезд до Калининграда — по политическим причинам добраться до анклава сейчас непросто. Все это не сыграет на руку команде Кононова.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (0) за 1.84.