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Сегодня, 13:15

«Спортинг» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити»
Егор Сергеев
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Getty Images

15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся «Спортинг» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Манчестер Сити

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче победу «Манчестер Сити». На него можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.50 (17%), а победа «Спортинга» есть в линии за 11.0 (10%).

Ф1(+2.5) идет за 1.37, а Ф2(-2.5) — за 3.00.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5500 рублей.

Ставку «Спортинг» не проиграет» можно взять за 3.70.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

 
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Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.86.

  • ТБ 5.5 — 8.60;

  • Обе забьют: да — 2.10;

  • Точный счет: 1:5 — 22.0.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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