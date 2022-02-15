15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся «Спортинг» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче победу «Манчестер Сити». На него можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.50 (17%), а победа «Спортинга» есть в линии за 11.0 (10%).

Ф1(+2.5) идет за 1.37, а Ф2(-2.5) — за 3.00.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5500 рублей.

Ставку «Спортинг» не проиграет» можно взять за 3.70.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.86.