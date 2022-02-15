Олимпиада-2022: расписание и трансляции 16 февраля
С 4 по 20 февраля Пекин принимает 24-е по счету зимние Олимпийские игры. На 13-й день турнира, 16 февраля, запланировано большое количество соревнований. Среди них: хоккей, керлинг, биатлон, лыжные гонки и многое другое. Всего в среду будет разыграно семь комплектов наград.
Представляем вам расписание дня.
- 04.00. Керлинг. Женщины, круговой турнир. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
- 04.25. Фристайл. Мужчины, слоупстайл. Трансляцию покажет телеканал «Матч Страна».
- 05.10. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
- 07.05. Хоккей. Мужчины. Первый матч 1/4 финала. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
- 08.50. Хоккей. Мужчины. Второй матч 1/4 финала. Трансляцию покажет matchtv.ru.
- 10.45. Биатлон. Женщины, эстафета 4х6 км. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
- 11.35. Хоккей. Мужчины. Третий матч 1/4 финала. Трансляцию покажет телеканал «Матч Игра».
- 12.00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, полуфиналы и финал. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
- 13.00. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы и финал. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
- 13.55. Фристайл. Мужчины. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
- 14.25. Шорт-трек. Женщины, 1500 м, четвертьфиналы. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
- 14.35. Хоккей. Женщины. Матч за третье место. Трансляцию покажет телеканал «Матч Игра».
- 15.00. Фристайл. Мужчины. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
- 15.15. Шорт-трек. Женщины, 1500 м, полуфиналы. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
- 15.32. Шорт-трек. Мужчины, эстафета 5000. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
- 16.25. Хоккей. Мужчины. Четвертый матч 1/4 финала. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Главными событиями дня на Олимпиаде станут женский и мужской лыжные спринты.
В женском спринте тройка фаворитов:
-
Швеция — коэффициент 1.51;
-
Россия — 5.50;
-
Финляндия — 7.00.
Если Россия возьмет золото в этой дисциплине, а вы поставите на этот исход 1000 рублей, то ваш выигрыш составит 5500 рублей.
У мужчин тройку возможных победителей составляют:
-
Норвегия — 1.65;
-
Россия — 2.20;
-
Финляндия — 12.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7