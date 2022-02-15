Олимпиада-2022: расписание и трансляции 16 февраля

С 4 по 20 февраля Пекин принимает 24-е по счету зимние Олимпийские игры. На 13-й день турнира, 16 февраля, запланировано большое количество соревнований. Среди них: хоккей, керлинг, биатлон, лыжные гонки и многое другое. Всего в среду будет разыграно семь комплектов наград.

Представляем вам расписание дня.

04.00. Керлинг. Женщины, круговой турнир. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

04.25. Фристайл. Мужчины, слоупстайл. Трансляцию покажет телеканал «Матч Страна».

05.10. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».

07.05. Хоккей . Мужчины. Первый матч 1/4 финала. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

08.50. Хоккей . Мужчины. Второй матч 1/4 финала. Трансляцию покажет matchtv.ru.

10.45. Биатлон. Женщины, эстафета 4х6 км. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

11.35. Хоккей . Мужчины. Третий матч 1/4 финала. Трансляцию покажет телеканал «Матч Игра».

12.00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, полуфиналы и финал. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

13.00. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы и финал. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

13.55. Фристайл . Мужчины. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

14.25. Шорт-трек . Женщины, 1500 м, четвертьфиналы. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».

14.35 . Хоккей . Женщины. Матч за третье место. Трансляцию покажет телеканал «Матч Игра».

15.00 . Фристайл . Мужчины. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

15.15. Шорт-трек . Женщины, 1500 м, полуфиналы. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».

15.32. Шорт-трек. Мужчины, эстафета 5000. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».

16.25. Хоккей . Мужчины. Четвертый матч 1/4 финала. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Главными событиями дня на Олимпиаде станут женский и мужской лыжные спринты.

В женском спринте тройка фаворитов:

Швеция — коэффициент 1.51 ;

Россия — 5.50 ;

Финляндия — 7.00.

Если Россия возьмет золото в этой дисциплине, а вы поставите на этот исход 1000 рублей, то ваш выигрыш составит 5500 рублей.

У мужчин тройку возможных победителей составляют: