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Сегодня, 15:15

Олимпиада-2022: расписание и трансляции 16 февраля

Матвей Леонов
Олимпиада-2022.
Фото Getty Images

С 4 по 20 февраля Пекин принимает 24-е по счету зимние Олимпийские игры. На 13-й день турнира, 16 февраля, запланировано большое количество соревнований. Среди них: хоккей, керлинг, биатлон, лыжные гонки и многое другое. Всего в среду будет разыграно семь комплектов наград.

Представляем вам расписание дня.

  • 04.00. Керлинг. Женщины, круговой турнир. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
  • 04.25. Фристайл. Мужчины, слоупстайл. Трансляцию покажет телеканал «Матч Страна».
  • 05.10. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
  • 07.05. Хоккей. Мужчины. Первый матч 1/4 финала. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
  • 08.50. Хоккей. Мужчины. Второй матч 1/4 финала. Трансляцию покажет matchtv.ru.
  • 10.45. Биатлон. Женщины, эстафета 4х6 км. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
  • 11.35. Хоккей. Мужчины. Третий матч 1/4 финала. Трансляцию покажет телеканал «Матч Игра».
  • 12.00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, полуфиналы и финал. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
  • 13.00. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы и финал. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
  • 13.55. Фристайл. Мужчины. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
  • 14.25. Шорт-трек. Женщины, 1500 м, четвертьфиналы. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
  • 14.35. Хоккей. Женщины. Матч за третье место. Трансляцию покажет телеканал «Матч Игра».
  • 15.00. Фристайл. Мужчины. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
  • 15.15. Шорт-трек. Женщины, 1500 м, полуфиналы. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
  • 15.32. Шорт-трек. Мужчины, эстафета 5000. Трансляцию покажет телеканал «Матч Арена».
  • 16.25. Хоккей. Мужчины. Четвертый матч 1/4 финала. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Александр Большунов. Командный спринт на Олимпиаде-2022: Большунов снова обставит Клебо?

Главными событиями дня на Олимпиаде станут женский и мужской лыжные спринты.

В женском спринте тройка фаворитов:

  • Швеция — коэффициент 1.51;

  • Россия — 5.50;

  • Финляндия — 7.00.

Если Россия возьмет золото в этой дисциплине, а вы поставите на этот исход 1000 рублей, то ваш выигрыш составит 5500 рублей.

У мужчин тройку возможных победителей составляют:

  • Норвегия — 1.65;

  • Россия — 2.20;

  • Финляндия — 12.0.

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«Спортинг» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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