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Сегодня, 11:15

«ПСЖ» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 февраля

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Реала».
Фото Reuters

15 февраля «ПСЖ» примет «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реал

Команда Почеттино — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «ПСЖ» можно за 2.00 — это около 48% вероятности. Успех «Реала» оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья доступна за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «ПСЖ» можно выиграть 2000 рублей в случае успеха парижан.

Поставить на выход «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов можно за 1.74. Аналогичный выбор в пользу «Реала» оценивается коэффициентом 2.18.

Кроме того, вы можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.48, а Ф2(0) — за 2.75;

  • Ф1(-1) идет за 2.60, а Ф2(+1) — за 1.50;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.30, а Ф2(+1.5) — за 1.34.

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Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.26.

Шансы «ПСЖ» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.77.

Уверены, что «Реал» забьет два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.60.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.30.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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Матео Кассьерра

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 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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