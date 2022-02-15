15 февраля «ПСЖ» примет «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Почеттино — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «ПСЖ» можно за 2.00 — это около 48% вероятности. Успех «Реала» оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья доступна за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «ПСЖ» можно выиграть 2000 рублей в случае успеха парижан.

Поставить на выход «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов можно за 1.74. Аналогичный выбор в пользу «Реала» оценивается коэффициентом 2.18.

Кроме того, вы можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.48 , а Ф2(0) — за 2.75 ;

Ф1(-1) идет за 2.60 , а Ф2(+1) — за 1.50 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.30, а Ф2(+1.5) — за 1.34.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.26.

Шансы «ПСЖ» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.77.

Уверены, что «Реал» забьет два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.60.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.30.