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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Состоялась жеребьевка FONBET MEDIA ELEAGUE

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Участников в соответствии с игровыми навыками разделили на пять корзин, из которых было сформировано восемь команд. Согласно регламенту сперва были выбраны капитаны, затем распределили составы. Трансляцию можно было посмотреть в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE

Полный ростер команд:

Артем Malik Архипов, Алмаз almazer5 Асадуллин, Арина Ahri Nyan Бердиникова, Данила Bloody Гунин, Матвей yudkiinty Юдкин;

Давид dave Терешин, Ренат suroviy666 Абдраханов, Аркадий murzofix Алехно, Василий RuFre Ширшов, Кирилл inflintii Бельский;

Кирилл pokanoname Старовойтов, Артем ct0m Москва, Марк quickhuntik Свиридов, Кирилл RYTP Деревенчук, Артур HOROSHIYPAREN Карапетьянц;

Рустем mou Телепов, Артем kisexd Глебкин, Алексей PCH3LK1N Пчелкин, Роман qsiff Пикалов, Владислав VinBenzin Носов;

Илья fander Багреев, Анка ant1ka Ананикова, Артем k0wb0y Смирнов, Артемий Artekuz Кузнецов, Александр LISZORED Ширшов;

Тимур pusha Акаев, Алик megarush Нифталиев, Вика VikaPisareva Писарева, Артем Head8 Сидельников, Артем Freed Воронов;

Эдгар 1mperat0r Марутян, Максим qrush Илюшин, Данила JOSKIY Хашимов, Илья grozayy Ельчанинов, Никита fresc0 Хоба;

Магомед mg4aaa Гаджиев, Семен kinqie44 Лисицын, Александр SSSeyka Ушаков, Макар BOilTH Ковязин, Сергей Abzuzuto64 Кондратов.

Турнир пройдет с 28 по 30 апреля на киберарене Colizeum в Москве. Участники разыграют призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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