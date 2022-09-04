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4 сентября, 19:15

«Спартак» — «Зенит»: составы на матч РПЛ 4 сентября 2022 года

Составы на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Малком.
Фото Getty Images

Главное событие восьмого тура РПЛ — схватка «Зенита» и «Спартака» в Москве. Матч пройдет 4 сентября на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начиная с 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у красно-белых немного шансов на победу: коэффициент на успех «Спартака» — 3.90, что составляет примерно 24% вероятности. Такая же котировка предложена на ничью. Выигрыш «Зенита» идет за 1.96 (52%).

У «Зенита» под вопросом участие вратаря Даниила Одоевского — он пропустил из-за повреждения два последних матча. Зато восстановился Далер Кузяев, который повредил связки колена во втором матче сезона против «Крыльев Советов». Полузащитник впервые появился на поле после повреждения на прошлой неделе в игре с «Уралом» и даже отдал голевую передачу. Также наконец доступен Клаудиньо — он начнет матч на скамейке запасных.

У москвичей есть одна серьезная потеря: Виктор Мозес начал сезон с двух голов в первых двух матчах, но в четвертом туре повредил ахилл и вылетел до конца года. Правда, красно-белые уже привыкли справляться без нигерийца и набрали неплохой ход: выиграли три из четырех матчей.

Также спартаковцы мощно усилились под конец трансферного окна: привезли в Россию экс-игрока «Интера», «Лацио» и «Монако» Кейта Бальде. Возможно, нападающий появится на поле уже в игре с «Зенитом».

Ждете, что новичок поможет «Спартаку»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44. Эти рынки на «Зенит» предложены с котировками 1.83 и 1.98 соответственно.

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Составы команд на матч «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года

«Спартак»: Максименко — Чернов, Джикия, Литвинов, Денисов — Игнатов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра — Промес, Соболев

«Зенит»: Кержаков — Сантос, Ловрен, Родригао, Караваев — Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой — Малком, Кассьерра.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа гостей 1:0 — за 8.00;

• успех «Зенита» 2:1 — за 8.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
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«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 4 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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