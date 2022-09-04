«Спартак» — «Зенит»: составы на матч РПЛ 4 сентября 2022 года
Главное событие восьмого тура РПЛ — схватка «Зенита» и «Спартака» в Москве. Матч пройдет 4 сентября на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начиная с 19.00 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у красно-белых немного шансов на победу: коэффициент на успех «Спартака» — 3.90, что составляет примерно 24% вероятности. Такая же котировка предложена на ничью. Выигрыш «Зенита» идет за 1.96 (52%).
У «Зенита» под вопросом участие вратаря Даниила Одоевского — он пропустил из-за повреждения два последних матча. Зато восстановился Далер Кузяев, который повредил связки колена во втором матче сезона против «Крыльев Советов». Полузащитник впервые появился на поле после повреждения на прошлой неделе в игре с «Уралом» и даже отдал голевую передачу. Также наконец доступен Клаудиньо — он начнет матч на скамейке запасных.
У москвичей есть одна серьезная потеря: Виктор Мозес начал сезон с двух голов в первых двух матчах, но в четвертом туре повредил ахилл и вылетел до конца года. Правда, красно-белые уже привыкли справляться без нигерийца и набрали неплохой ход: выиграли три из четырех матчей.
Также спартаковцы мощно усилились под конец трансферного окна: привезли в Россию экс-игрока «Интера», «Лацио» и «Монако» Кейта Бальде. Возможно, нападающий появится на поле уже в игре с «Зенитом».
Ждете, что новичок поможет «Спартаку»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44. Эти рынки на «Зенит» предложены с котировками 1.83 и 1.98 соответственно.
Составы команд на матч «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года
«Спартак»: Максименко — Чернов, Джикия, Литвинов, Денисов — Игнатов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра — Промес, Соболев
«Зенит»: Кержаков — Сантос, Ловрен, Родригао, Караваев — Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой — Малком, Кассьерра.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа гостей 1:0 — за 8.00;
• успех «Зенита» 2:1 — за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1