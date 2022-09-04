Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

4 сентября, 17:15

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 4 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Спартак».
Фото Global Look Press

В главном матче не только восьмого тура РПЛ, но и всего первого круга турнира, «Спартак» примет «Зенит». Игра состоится 4 сентября в 20.00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене», обслужит ее арбитр из Сочи Павел Кукуян. Насладиться футболом в исполнении лидеров чемпионата в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у красно-белых немного шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 3.90, это примерно 24% вероятности исхода. С такой же котировкой доступна ничья. А вот успех «Зенита» идет за значительно меньшие 1.96 (52%).

Ставка в 1000 рублей на то, что «Зенит», как и в Суперкубке России, снова обыграет соперника, в случае выигрыша гостей принесет выплату в 1960 рублей.

Но если вы убеждены в том, что «Спартак» не проиграет, возьмите вариант 1Х за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

Соперники довольно часто обмениваются голами: если отбросить завершившийся со счетом 4:0 матч за Суперкубок, это происходило в пяти играх подряд. На «обе забьют» котировка — 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.

Квинси Промес, &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» — «Зенит»: Промес и Соболев отомстят за унижение в Суперкубке?

Можете также сделать ставку на лидеров команд: Квинси Промеса и Малкома. Вероятный гол нападающего «Спартака» оценен в 2.80, точный удар форварда «Зенита» — в 3.20.

Несмотря на предварительное преимущество гостей, самым возможным эксперты считают счет 1:1 (7.00).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 сентября 2022 года

«Спартак» — «Зенит»: составы на матч РПЛ 4 сентября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости