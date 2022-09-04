В главном матче не только восьмого тура РПЛ, но и всего первого круга турнира, «Спартак» примет «Зенит». Игра состоится 4 сентября в 20.00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене», обслужит ее арбитр из Сочи Павел Кукуян. Насладиться футболом в исполнении лидеров чемпионата в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у красно-белых немного шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 3.90, это примерно 24% вероятности исхода. С такой же котировкой доступна ничья. А вот успех «Зенита» идет за значительно меньшие 1.96 (52%).

Ставка в 1000 рублей на то, что «Зенит», как и в Суперкубке России, снова обыграет соперника, в случае выигрыша гостей принесет выплату в 1960 рублей.

Но если вы убеждены в том, что «Спартак» не проиграет, возьмите вариант 1Х за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

Соперники довольно часто обмениваются голами: если отбросить завершившийся со счетом 4:0 матч за Суперкубок, это происходило в пяти играх подряд. На «обе забьют» котировка — 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.

Можете также сделать ставку на лидеров команд: Квинси Промеса и Малкома. Вероятный гол нападающего «Спартака» оценен в 2.80, точный удар форварда «Зенита» — в 3.20.

Несмотря на предварительное преимущество гостей, самым возможным эксперты считают счет 1:1 (7.00).