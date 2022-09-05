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5 сентября, 17:15

«Севилья» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Манчестер Сити» 6 сентября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

6 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Севилья» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола начнет очередной долгий путь за трофеем в 22.00 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В прямом эфире за новой попыткой испанца можно будет понаблюдать благодаря сайту matchtv.ru и телеканалу «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
06 сент, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в хозяев. Поставить на успех «Севильи» можно за огромные 8.70, это примерно 11% вероятности. «Мирный» исход доступен за 4.80 (18%), победа «Сити» — за 1.40 (71%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Верите в «Севилью»? Возьмите вариант «хозяева не проиграют» за 3.10.

Можно сделать коэффициенты более привлекательными при помощи форы: Ф1(+1.5) открыта за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.14.

В нынешнем сезоне команды на двоих сыграли десять матчей в своих чемпионатах. Из них в шести играх прошла ставка «обе забьют». Вариант, при котором «Сити» и «Севилья» пробьют друг друга, предложен за 1.92. Обратный исход — за 1.88.

Из десяти матчей на двоих у соперников восемь раз прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 эксперты оценили в 1.71.

В этом сезоне АПЛ команда Гвардиолы лишь раз забила меньше двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.51, ИТБ2 (2.5) — за 2.60.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Манчестер Сити»

Старт сезона для манкунианцев нельзя назвать успешным — уже две потери очков в матчах с довольно средними соперниками. Однако если посмотреть на «Севилью», то вся грусть улетучится. Ребята Лопетеги за четыре тура набрали лишь одно очко, причем в соперниках у них были два новичка лиги. «Барселона» красно-белых попросту не заметила (3:0). Вероятно, и Гвардиола уже заглядывает в календарь — кто там следующий в расписании? На «Рамон Санчес Писхуан» проблем у его команды не возникнет — как минимум с голами.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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