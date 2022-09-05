«Севилья» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года
6 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Севилья» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола начнет очередной долгий путь за трофеем в 22.00 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В прямом эфире за новой попыткой испанца можно будет понаблюдать благодаря сайту matchtv.ru и телеканалу «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в хозяев. Поставить на успех «Севильи» можно за огромные 8.70, это примерно 11% вероятности. «Мирный» исход доступен за 4.80 (18%), победа «Сити» — за 1.40 (71%).
При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4800 рублей.
Верите в «Севилью»? Возьмите вариант «хозяева не проиграют» за 3.10.
Можно сделать коэффициенты более привлекательными при помощи форы: Ф1(+1.5) открыта за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.14.
В нынешнем сезоне команды на двоих сыграли десять матчей в своих чемпионатах. Из них в шести играх прошла ставка «обе забьют». Вариант, при котором «Сити» и «Севилья» пробьют друг друга, предложен за 1.92. Обратный исход — за 1.88.
Из десяти матчей на двоих у соперников восемь раз прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 эксперты оценили в 1.71.
В этом сезоне АПЛ команда Гвардиолы лишь раз забила меньше двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.51, ИТБ2 (2.5) — за 2.60.
Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Манчестер Сити»
Старт сезона для манкунианцев нельзя назвать успешным — уже две потери очков в матчах с довольно средними соперниками. Однако если посмотреть на «Севилью», то вся грусть улетучится. Ребята Лопетеги за четыре тура набрали лишь одно очко, причем в соперниках у них были два новичка лиги. «Барселона» красно-белых попросту не заметила (3:0). Вероятно, и Гвардиола уже заглядывает в календарь — кто там следующий в расписании? На «Рамон Санчес Писхуан» проблем у его команды не возникнет — как минимум с голами.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1