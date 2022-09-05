6 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Севилья» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола начнет очередной долгий путь за трофеем в 22.00 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В прямом эфире за новой попыткой испанца можно будет понаблюдать благодаря сайту matchtv.ru и телеканалу «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в хозяев. Поставить на успех «Севильи» можно за огромные 8.70, это примерно 11% вероятности. «Мирный» исход доступен за 4.80 (18%), победа «Сити» — за 1.40 (71%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Верите в «Севилью»? Возьмите вариант «хозяева не проиграют» за 3.10.

Можно сделать коэффициенты более привлекательными при помощи форы: Ф1(+1.5) открыта за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.14.

В нынешнем сезоне команды на двоих сыграли десять матчей в своих чемпионатах. Из них в шести играх прошла ставка «обе забьют». Вариант, при котором «Сити» и «Севилья» пробьют друг друга, предложен за 1.92. Обратный исход — за 1.88.

Из десяти матчей на двоих у соперников восемь раз прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 эксперты оценили в 1.71.

В этом сезоне АПЛ команда Гвардиолы лишь раз забила меньше двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.51, ИТБ2 (2.5) — за 2.60.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Манчестер Сити»

Старт сезона для манкунианцев нельзя назвать успешным — уже две потери очков в матчах с довольно средними соперниками. Однако если посмотреть на «Севилью», то вся грусть улетучится. Ребята Лопетеги за четыре тура набрали лишь одно очко, причем в соперниках у них были два новичка лиги. «Барселона» красно-белых попросту не заметила (3:0). Вероятно, и Гвардиола уже заглядывает в календарь — кто там следующий в расписании? На «Рамон Санчес Писхуан» проблем у его команды не возникнет — как минимум с голами.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.