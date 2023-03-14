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«Спартак» — «Урал»: где смотреть матч Кубка России 14 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче РПЛ с «Уралом».
Фото Global Look Press

14 марта «Спартак» и «Урал» сойдутся в первом полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене». Главный арбитр матча Сергей Карасев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.43 (21%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья предложена за 4.13 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4130 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, в итоге пройдет в следующий раунд. Успех «Спартака» доступен за 1.44, «Урала» — за 2.77.

Команда из Екатеринбурга находится в отличной форме и не проигрывает в 15 матчах во всех турнирах. Но при этом красно-белые уже обыгрывали «Урал» в этом сезоне — прихлопнули 2:0 в четвертом туре РПЛ. 4 марта команды встречались в Москве и разошлись миром — 2:2. Поставить на то, что гости все же не уступят, можно за 2.11.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают солидное преимущество команды Гильермо Абаскаля:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Спартака» 2:1 — за 7.39;

• успех 2:0 — за 8.00.

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Обе команды показывают неплохую результативность в Кубке: и «Спартак», и «Урал» в половине сыгранных в турнире матчей отличились минимум два раза. Тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Шанс того, что отличатся сразу обе команды, оценен в 1.70. Вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 2.14. У гостей этот рынок зашел в пяти из восьми матчей текущего розыгрыша Кубка России, у хозяев — лишь в трех из восьми.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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