«Спартак» — «Урал»: Гончаренко найдет ответ на яркую игру Соболева и Промеса
14 марта в первом матче полуфинала FONBET Кубка России Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом». Встреча состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» серьезным фаворитом встречи. Взять успех команды Гильермо Абаскаля можно за 1.70, вероятность — приблизительно 59%. Ничья идет за 4.05 (24%), триумф «Урала» — за 4.70 (17%).
Команды встречались чуть больше недели назад в РПЛ и сыграли 2:2. На то, что гости снова не уступят, котировка — 2.18.
В трех последних матчах с участием «Спартака» было забито больше двух мячей. «Верх» предложено оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.20.
Красно-белые обменялись голами с соперниками в трех последних встречах, оранжево-черные — в трех из четырех. Вариант «обе забьют» идет за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.20.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.
Проход москвичей в финал по итогам двух встреч доступен за 1.53, екатеринбуржцев — за 2.55.
«Спартак» — «Урал»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 14 марта 2023 года
Жребий Кубка России поможет «Спартаку» и «Уралу» устать друг от друга — с начала марта по первые числа апреля команды встретятся трижды. Стартовая игра уже состоялась — 4 марта соперники провели горячий поединок в РПЛ (2:2). Причем красно-белые дважды отыгрывались и должны были набрать три очка, если бы не ошибка арбитра Виталия Мешкова. На 86-й минуте он отменил гол Александра Соболева, свистнув нарушение правил со стороны Шамара, которого на самом деле не было.
Из-за той осечки «Спартак» отстает от «Зенита» уже на восемь очков за 11 туров до финиша сезона. Шансов настичь сине-бело-голубых остается не так много, поэтому красно-белые могут сделать ставку на Кубок России. Тем более команда Абаскаля, в отличие от того же «Зенита», осталась в элитном дивизионе (Пути РПЛ), где ее единственным реальным конкурентом считается ЦСКА.
Для встречи с армейцами спартаковцам нужно обыграть в двух матчах «Урал», а самим красно-синим — «Крылья Советов». При этом шансы первых на успех значительно выше. Обычно «Спартаку» достаточно комфортно противостоять «Уралу»: из пяти последних встреч красно-белые выиграли четыре. Также за ними остались две из трех предыдущих игр дома (одна из них — 5:1).
Однако не стоит забывать, что екатеринбуржцы сейчас совсем не те, какими были в первом круге. После затяжной серии поражений на старте сезона они не знают горечи неудач уже на протяжении 15 матчей. Причем 10 из них завершились победами команды Виктора Гончаренко.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Урал»
Хотя «Спартак» — фаворит благодаря мощному составу и домашнему полю, «Урал» нельзя недооценивать. Екатеринбуржцы выступают очень стабильно и по ходу серии без поражений расстроили таких соперников, как «Ростов», «Локомотив», ЦСКА и тот же «Спартак».
Во всех этих 15 встречах оранжево-черные забивали, а «Спартак» в последних играх не блещет игрой в обороне: пропустил шесть мячей в трех матчах, в том числе дважды от «Факела». «Уралу» по силам снова огорчить красно-белых, но и те обязательно найдут ответ. В старте наверняка появятся и Квинси (20+9 в 27 матчах сезона), и Соболев (9+8 в 24), которые потащат команду за собой.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3