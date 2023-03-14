Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» 14 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

14 марта «Манчестер Сити» и «Лейпциг» определят очередного четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Ответный матч 1/8 финала пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 22.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
РБ Лейпциг

«Манчестер Сити» — лидер котировок, по данным букмекерской компании OLIMPBET. Победу англичан в основное время можно взять за 1.34, вероятность исхода — приблизительно 74%. Ничья оценена в 5.58 (18%), триумф «Лейпцига» — в 9.25 (8%).

Ставка в 1000 рублей на «мир» в случае положительного результата принесет 5580 рублей.

«Лейпциг» с «Сити» встречались трижды, и в двух случаях немецкий клуб избежал поражения. Вариант Х2 доступен за 3.49.

Также вы можете подстраховать Тимо Вернера и компанию с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.93, Ф1(-1.5) в таком случае — тоже 1.93.

«Манчестер Сити» забивает в домашних матчах АПЛ и Лиги чемпионов больше трех голов за 90 минут. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 2.17, ИТМ1 (2.5) — за 1.63.

В каждом из трех очных матчей команды обменивались голами. На вариант «обе забьют» коэффициент — 2.06, на «обе забьют — нет» — 1.77.

Квинси Промес. «Спартак» — «Урал»: Гончаренко найдет ответ на яркую игру Промеса

Если ожидаете результативный футбол, возьмите ТБ 2.5 за 1.67. Или ТМ 2.5 за 2.30, если верите в осторожную игру.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу «Сити» за 6.66.

Проход «горожан» в следующий раунд предложен за 1.14, «быков» — за 5.40.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч ФОНБЕТ КХЛ 14 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости