«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
14 марта «Манчестер Сити» и «Лейпциг» определят очередного четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Ответный матч 1/8 финала пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 22.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Первый матч завершился вничью — 1:1.
«Манчестер Сити» — лидер котировок, по данным букмекерской компании OLIMPBET. Победу англичан в основное время можно взять за 1.34, вероятность исхода — приблизительно 74%. Ничья оценена в 5.58 (18%), триумф «Лейпцига» — в 9.25 (8%).
Ставка в 1000 рублей на «мир» в случае положительного результата принесет 5580 рублей.
«Лейпциг» с «Сити» встречались трижды, и в двух случаях немецкий клуб избежал поражения. Вариант Х2 доступен за 3.49.
Также вы можете подстраховать Тимо Вернера и компанию с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.93, Ф1(-1.5) в таком случае — тоже 1.93.
«Манчестер Сити» забивает в домашних матчах АПЛ и Лиги чемпионов больше трех голов за 90 минут. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 2.17, ИТМ1 (2.5) — за 1.63.
В каждом из трех очных матчей команды обменивались голами. На вариант «обе забьют» коэффициент — 2.06, на «обе забьют — нет» — 1.77.
Если ожидаете результативный футбол, возьмите ТБ 2.5 за 1.67. Или ТМ 2.5 за 2.30, если верите в осторожную игру.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу «Сити» за 6.66.
Проход «горожан» в следующий раунд предложен за 1.14, «быков» — за 5.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3