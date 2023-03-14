«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз на матч Лиги чемпионов 14 марта 2023 года
14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» померяется мускулами с «Лейпцигом». Встреча английской и немецкой команд состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Первый матч завершился вничью — 1:1.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Манчестер Сити» отчетливым фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 74%. Ничья идет за 5.58 (18%), успех «Лейпцига» — за 9.25 (8%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.
«Лейпциг» с «Сити» встречались трижды, и в двух случаях немецкий клуб избежал поражения. Вариант Х2 доступен за 3.49.
Также вы можете подстраховать Тимо Вернера и компанию с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.93, Ф1(-1.5) в таком случае — тоже 1.93.
В каждом из трех очных матчей команды обменивались голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.06, «обе забьют — нет» — за 1.77.
Считаете, что поединок получится ярким? ТБ 2.5 идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.
Проход «Сити» в следующий раунд предложен за небольшие 1.14, а «Лейпцига» — за крупные 5.40.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Лейпциг»
Из последних шести матчей с участием «Манчестер Сити» с тремя и более голами завершились только два, но нужно учитывать обстоятельства. «Ньюкасл» (2:0) — лучшая команда АПЛ по игре в обороне; «Кристал Пэлас» (1:0) чудом не получил охапку мячей, при этом сам ничего не показал впереди; такая же ситуация была с «Ноттингемом» (1:1).
Что касается «Лейпцига», то у этой команды даже в отсутствие травмированного Нкунку достаточно классных исполнителей в атаке, а еще она допускает провалы в обороне — из 10 предыдущих матчей на ноль «быками» сыграны только три. И не стоит забывать, насколько «Сити» активен впереди в домашних встречах: в АПЛ забивает в среднем 3.3 гола за 90 минут, в ЛЧ — 3.33.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3