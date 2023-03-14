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«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз на матч Лиги чемпионов 14 марта 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» 14 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Тимо Вернер.
Фото Global Look Press

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» померяется мускулами с «Лейпцигом». Встреча английской и немецкой команд состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
РБ Лейпциг

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Манчестер Сити» отчетливым фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 74%. Ничья идет за 5.58 (18%), успех «Лейпцига» — за 9.25 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.

«Лейпциг» с «Сити» встречались трижды, и в двух случаях немецкий клуб избежал поражения. Вариант Х2 доступен за 3.49.

Также вы можете подстраховать Тимо Вернера и компанию с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.93, Ф1(-1.5) в таком случае — тоже 1.93.

В каждом из трех очных матчей команды обменивались голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.06, «обе забьют — нет» — за 1.77.

Считаете, что поединок получится ярким? ТБ 2.5 идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

Проход «Сити» в следующий раунд предложен за небольшие 1.14, а «Лейпцига» — за крупные 5.40.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

Из последних шести матчей с участием «Манчестер Сити» с тремя и более голами завершились только два, но нужно учитывать обстоятельства. «Ньюкасл» (2:0) — лучшая команда АПЛ по игре в обороне; «Кристал Пэлас» (1:0) чудом не получил охапку мячей, при этом сам ничего не показал впереди; такая же ситуация была с «Ноттингемом» (1:1).

Что касается «Лейпцига», то у этой команды даже в отсутствие травмированного Нкунку достаточно классных исполнителей в атаке, а еще она допускает провалы в обороне — из 10 предыдущих матчей на ноль «быками» сыграны только три. И не стоит забывать, насколько «Сити» активен впереди в домашних встречах: в АПЛ забивает в среднем 3.3 гола за 90 минут, в ЛЧ — 3.33.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.67.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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«Спартак» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2023 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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 - : -
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Урал – Динамо
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