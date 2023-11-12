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«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

12 ноября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча 15-го тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Кирилл Левников. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: триумф «Спартака» оценили котировкой 1.74, это около 53% вероятности. Успех желто-синих — за 4.55 (22%). Раздел очков идет за 4.06 (25%).

Команды обменялись меткими ударами в пяти встречах подряд. Вариант «обе забьют» доступен за 1.74, обратный рынок — за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

Два последних очных поединка соперников на «Открытие Банк Арене» завершились с одинаковым счетом (1:1). Повторение такого итога предложили с коэффициентом 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Оборона команд не отличается надежностью: красно-белые пропустили больше всех в первой восьмерке таблицы (21 мяч), южане — во всем чемпионате (25). Коллектив Гильермо Абаскаля не играл на ноль с 23 сентября, когда дома одолел «Динамо» с минимальным счетом (1:0) — после этого москвичи провели семь встреч РПЛ и Кубка России. Желто-синие не уходили с поля без гола с 26 августа — результативная серия парней Валерия Карпина насчитывает 12 поединков. Вдобавок соперники огорчили друг друга в пяти разборках подряд, а два последних матча на «Открытие Банк Арене» завершились с одинаковым счетом (1:1).

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.74.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
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 7
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 7
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Виктор Александров

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