12 ноября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча 15-го тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Кирилл Левников. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: триумф «Спартака» оценили котировкой 1.74, это около 53% вероятности. Успех желто-синих — за 4.55 (22%). Раздел очков идет за 4.06 (25%).

Команды обменялись меткими ударами в пяти встречах подряд. Вариант «обе забьют» доступен за 1.74, обратный рынок — за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

Два последних очных поединка соперников на «Открытие Банк Арене» завершились с одинаковым счетом (1:1). Повторение такого итога предложили с коэффициентом 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Оборона команд не отличается надежностью: красно-белые пропустили больше всех в первой восьмерке таблицы (21 мяч), южане — во всем чемпионате (25). Коллектив Гильермо Абаскаля не играл на ноль с 23 сентября, когда дома одолел «Динамо» с минимальным счетом (1:0) — после этого москвичи провели семь встреч РПЛ и Кубка России. Желто-синие не уходили с поля без гола с 26 августа — результативная серия парней Валерия Карпина насчитывает 12 поединков. Вдобавок соперники огорчили друг друга в пяти разборках подряд, а два последних матча на «Открытие Банк Арене» завершились с одинаковым счетом (1:1).

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.74.

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