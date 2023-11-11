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Сегодня, 20:25

Завладеет ли Павлович временным поясом тяжеловесов? Где следить за поединком россиянина против Аспиналла

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

12 ноября в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» состоится турнир UFC 295, в главном поединке которого Иржи Прохазка сразится с Алексом Перейрой за титул в полутяжелом весе, а также Сергей Павлович оспорит с Томом Аспиналлом вакантный пояс в тяжелой категории. Первые поединки начнутся в 2.00 по московскому времени, бои основного карда — приблизительно в 6.00 мск. Павлович и Аспиналл выйдут в клетку не ранее 7.30 мск.

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Посмотреть турнир в полном объеме в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-приложении UFC Fight Pass. Трансляция основного карда с 6.00 мск стартует на телеканале «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что Павлович победит Аспиналла. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Успех британца доступен за 2.30 (38%), ничья — за 60.0 (1%).

На то, что поединок завершится нокаутом, котировка — 1.50. Эксперты уверены, что спортсмены не проведут в клетке и трех раундов — ТМ 2.5 раунда оценен в 1.26.

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Что касается поединка Прохазки и Перейры, то здесь фаворитом считается бразилец. Победа Перейры оценена в 1.88, это порядка 51% вероятности. Триумф Прохазки идет за 1.96 (48%), ничья — за 50.0 (1%).

В этом противостоянии, как и в битве Павловича с Аспиналлом, высока вероятность победы нокаутом. Досрочный успех одного из спортсменов можно оформить за 1.46.

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Эксперты оценили вероятность голов Головина и Кузяева в первом очном матче во Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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