Завладеет ли Павлович временным поясом тяжеловесов? Где следить за поединком россиянина против Аспиналла
12 ноября в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» состоится турнир UFC 295, в главном поединке которого Иржи Прохазка сразится с Алексом Перейрой за титул в полутяжелом весе, а также Сергей Павлович оспорит с Томом Аспиналлом вакантный пояс в тяжелой категории. Первые поединки начнутся в 2.00 по московскому времени, бои основного карда — приблизительно в 6.00 мск. Павлович и Аспиналл выйдут в клетку не ранее 7.30 мск.
Посмотреть турнир в полном объеме в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-приложении UFC Fight Pass. Трансляция основного карда с 6.00 мск стартует на телеканале «Матч ТВ».
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что Павлович победит Аспиналла. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Успех британца доступен за 2.30 (38%), ничья — за 60.0 (1%).
На то, что поединок завершится нокаутом, котировка — 1.50. Эксперты уверены, что спортсмены не проведут в клетке и трех раундов — ТМ 2.5 раунда оценен в 1.26.
Что касается поединка Прохазки и Перейры, то здесь фаворитом считается бразилец. Победа Перейры оценена в 1.88, это порядка 51% вероятности. Триумф Прохазки идет за 1.96 (48%), ничья — за 50.0 (1%).
В этом противостоянии, как и в битве Павловича с Аспиналлом, высока вероятность победы нокаутом. Досрочный успех одного из спортсменов можно оформить за 1.46.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3