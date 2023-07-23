«Спартак» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года
23 июля московский «Спартак» начнет борьбу за титул чемпионата России матчем против «Оренбурга». Игра пройдет в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.25 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом предстоящей игры. Взять победу красно-белых можно с коэффициентом 1.60, вероятность исхода — примерно 62%. Ничья котируется за 4.60 (21%), успех «Оренбурга» — за 5.70 (17%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет выплату в 4600 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.50. Но можете и повысить планку: ТБ 3.5 идет за 2.30, ТМ 3.5 — за 1.63.
Условие «обе забьют» оценено в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.25.
Эксперты убеждены, что красно-белые отправят в ворота соперника минимум два мяча. Котировка на это — 1.50.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 или 2:1 в пользу хозяев за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Оренбург»
«Спартак» не лучшим образом показал себя в товарищеских матчах — выиграл только один из четырех, у «Нефтчи» (2:0). При этом именно в последней встрече москвичи выступили более-менее основным составом. Поэтому можно рассчитывать, что на старте сезона красно-белые покажут футбол не хуже, чем против азербайджанского клуба.
«Оренбург» замечательно отыграл прошлый сезон и занял достаточно высокое седьмое место. Однако это стало возможно во многом благодаря восхитительной работе Марцела Лички, который летом ушел в «Динамо». Теперь команду подхватил экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик, и с ним она сыграла вничью с пятью соперниками во время межсезонного сбора, а победила лишь скромную молдавскую «Суклею» (6:1). При этом как и прежде «Оренбург» играл очень результативно.
Не исключено, что против «Спартака» оренбуржцы тоже сыграют бодро, но вряд ли наберут очки — это произошло всего в одном из четырех матчей на «Открытие Арене».
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1