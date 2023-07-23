23 июля московский «Спартак» начнет борьбу за титул чемпионата России матчем против «Оренбурга». Игра пройдет в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.25 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом предстоящей игры. Взять победу красно-белых можно с коэффициентом 1.60, вероятность исхода — примерно 62%. Ничья котируется за 4.60 (21%), успех «Оренбурга» — за 5.70 (17%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет выплату в 4600 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.50. Но можете и повысить планку: ТБ 3.5 идет за 2.30, ТМ 3.5 — за 1.63.

Условие «обе забьют» оценено в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.25.

Эксперты убеждены, что красно-белые отправят в ворота соперника минимум два мяча. Котировка на это — 1.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 или 2:1 в пользу хозяев за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Оренбург»

«Спартак» не лучшим образом показал себя в товарищеских матчах — выиграл только один из четырех, у «Нефтчи» (2:0). При этом именно в последней встрече москвичи выступили более-менее основным составом. Поэтому можно рассчитывать, что на старте сезона красно-белые покажут футбол не хуже, чем против азербайджанского клуба.

«Оренбург» замечательно отыграл прошлый сезон и занял достаточно высокое седьмое место. Однако это стало возможно во многом благодаря восхитительной работе Марцела Лички, который летом ушел в «Динамо». Теперь команду подхватил экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик, и с ним она сыграла вничью с пятью соперниками во время межсезонного сбора, а победила лишь скромную молдавскую «Суклею» (6:1). При этом как и прежде «Оренбург» играл очень результативно.

Не исключено, что против «Спартака» оренбуржцы тоже сыграют бодро, но вряд ли наберут очки — это произошло всего в одном из четырех матчей на «Открытие Арене».

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.03.

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