«Ахмат» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
22 июля в Грозном в первом туре чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Букмекерская компания Olimpbet назвала «Ахмат» фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.64 (25%), успех «Крыльев Советов» — за 3.19 (31%).
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Вариант Х2 доступен за 1.69. Шесть из десяти последних матчей в Грозном закончились для самарцев позитивно.
Три и более мяча в предстоящей встрече предложено оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.01.
На то, что счет откроет «Ахмат», котировка — 1.83. На «Крылья Советов» ставку можно сделать за 2.22. На отсутствие голов — за 9.00.
Высока вероятность, что команды обменяются забитыми голами. Котировка — 1.69.
Ничья случалась хотя бы в одном тайме в трех последних матчах с участием этих соперников. На равенство в первой половине коэффициент — 2.26, во второй — 2.72.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
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|Краснодар
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2
|Урал
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|2-1
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3
|Зенит
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4
|Спартак
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5
|Ростов
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6
|Ахмат
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Тимур Аюпов
Урал
|1
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
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Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
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Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1