«Спартак» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
23 июля в первом туре чемпионата России «Спартак» сразится на своем поле с «Оренбургом». Игра начнется в 17.30 на «Открытие Банк Арене», прямая трансляция с 17.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Триумф красно-белых можно взять с коэффициентом 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Оренбурга» — за 5.20 (18%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсации принесет выплату в 5200 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча оценен невысокими 1.47, ТМ 2.5 — за 2.66.
Гол ногой можно оформить за 1.05, головой — за 2.30. Если же считаете, что первый автогол сезона случится именно в этом матче, возьмите его за 8.00.
Условие «обе забьют» оценено в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.25.
Эксперты убеждены, что красно-белые отправят в ворота соперника минимум два мяча. Котировка на это — 1.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1