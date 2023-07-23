«Сочи» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года
23 июля дебютант чемпионата России «Балтика» приедет в гости к «Сочи». Поединок первого тура РПЛ состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru с 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся хозяевам: поставить на победу «Сочи» предлагают с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 52% вероятности. Успех калининградцев оценен в 4.38 (23%). Котировка на ничью — 3.93 (25%).
«Балтика» еще ни разу не обыгрывала южан. Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их исторического триумфа принесет 4380 рублей.
В 2022 году команды провели два товарищеских поединка — оба завершились викторией «Сочи» с одинаковым счетом (1:0). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Дениса Адамова, доступен коэффициент 2.42.
Оппоненты огорчили друг друга в половине из четырех очных матчей. Обмен голами представлен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.
В 2018-м соперники пересекались в первой лиге — обе игры пробили «верх» по голам (4:1 на «Фиште» в пользу «Сочи» и 2:2 в Калининграде). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Балтика»
Калининградцы — вице-чемпионы первой лиги-2022/23 «Балтика». Коллектив Сергея Игнашевича лишь на два балла отстал от «Рубина» и спустя 25 лет вернулся в высший дивизион. Исторически балтийцы — удобный соперник для «Сочи» (три победы и ничья в четырех поединках). Плюс южане бодро прошли предсезонку: разгромили «Енисей» (5:2) и «Ленинградец» (4:1), а также устроили перестрелку с «Краснодаром» (2:2). Кажется, в первом туре нового сезона РПЛ парни Дмитрия Хохлова вполне могут рассчитывать на три очка и продолжение голевых подвигов.
Рекомендуемая ставка: «Сочи» не уступит и ТБ 2.5 за 2.42.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1