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«Сочи» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика» 23 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Георгий Мелкадзе («Сочи»).
Фото Global Look Press

23 июля дебютант чемпионата России «Балтика» приедет в гости к «Сочи». Поединок первого тура РПЛ состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся хозяевам: поставить на победу «Сочи» предлагают с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 52% вероятности. Успех калининградцев оценен в 4.38 (23%). Котировка на ничью — 3.93 (25%).

«Балтика» еще ни разу не обыгрывала южан. Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их исторического триумфа принесет 4380 рублей.

В 2022 году команды провели два товарищеских поединка — оба завершились викторией «Сочи» с одинаковым счетом (1:0). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Дениса Адамова, доступен коэффициент 2.42.

Оппоненты огорчили друг друга в половине из четырех очных матчей. Обмен голами представлен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.

В 2018-м соперники пересекались в первой лиге — обе игры пробили «верх» по голам (4:1 на «Фиште» в пользу «Сочи» и 2:2 в Калининграде). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 6.80.

ФК &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Балтика»

Калининградцы — вице-чемпионы первой лиги-2022/23 «Балтика». Коллектив Сергея Игнашевича лишь на два балла отстал от «Рубина» и спустя 25 лет вернулся в высший дивизион. Исторически балтийцы — удобный соперник для «Сочи» (три победы и ничья в четырех поединках). Плюс южане бодро прошли предсезонку: разгромили «Енисей» (5:2) и «Ленинградец» (4:1), а также устроили перестрелку с «Краснодаром» (2:2). Кажется, в первом туре нового сезона РПЛ парни Дмитрия Хохлова вполне могут рассчитывать на три очка и продолжение голевых подвигов.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не уступит и ТБ 2.5 за 2.42.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
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Сергей Бабкин

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 1
П
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Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
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Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

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