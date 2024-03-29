Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

29 марта, 22:15

Буше и Ткачев спасли серию с «Локомотивом». Права на ошибку больше нет

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рид Буше («Авангард»).
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram
«Авангард» отыгрался с 1-3.

«Авангард» — «Локомотив» — первое семиматчевое противостояние текущего розыгрыша Кубка Гагарина. 30 марта команды определят победителя четвертьфинальной серии. Решающая игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 13.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.15 мск.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у железнодорожников чуть больше шансов на успех: победа «Локомотива» в основное время доступна с котировкой 2.42, что составляет примерно 41% вероятности. Успех «ястребов» можно взять за 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.90 (25%).

Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.01, этот рынок на гостей дан за 1.81.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.04, Ф2(0) — за 1.79;

• Ф1(+1.5) — за 1.31, Ф2(-1.5) — за 3.50.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.96, ТМ 4.5 — за 1.85.

Возможность овертайма оценена в 3.90, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.26.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

Кевин де&nbsp;Брейне. «Сити» и «Арсенал» разыграют первую строчку в АПЛ. Но у них проблемы: Сака, Мартинелли, Де Брейне и Эдерсон в лазарете

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 30 марта 2024 года

Железнодорожники упустили преимущество 3:1 — теперь у команды Игоря Никитина не осталось права на ошибку. Причем «Локомотив» стартовал с двух выездных побед, вторая из которых оказалась настоящим деклассом соперника (7:0). «Авангард» перевернул серию на чужом льду, дважды обыграв «Локо» в Ярославле. Причем две предыдущие встречи получились яркими (победы «ястребов» 4:2 и 3:2) — в последней «Локо» вел 2:0, но не дожал противника.

Оппоненты в целом показывают неплохую результативность в плей-офф: «Авангард» отличается в среднем 2,45 раза за игру, «Локомотив» — 2,73. Правда, тотал больше 4.5 шайбы зашел лишь в половине встреч серии. В топ-5 бомбардиров Кубка Гагарина даже входят два игрока омичей — Рид Буше (9+2) и Владимир Ткачев (0+11). Они сыграли важные роли и в противостоянии с железнодорожниками: американец в пятом матче (4:2) оформил 1+2, россиянин отдал два ассиста в шестом (3:2).

Мощь нападения «ястребов» оценил и бывший тренер сборной России Владимир Плющев. «Уже говорил, что «Авангард» выиграет эту серию. У омичей сильнее атака, они пошли вперед. Сыграли аккуратно, не дрогнули при счете 0:2 и выдержали натиск в концовке. Так что все логично. «Локомотиву» нужно предпринять что?то экстравагантное, чтобы выиграть серию», — проанализировал Плющев после шестой игры.

&laquo;Зенит&raquo;. Весенние результаты приблизили «Зенит» к чемпионскому дублю. Поездка в Самару только укрепит его позиции

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»

Команды точно не будут рисковать в решающем матче серии. Сейчас для них наступает затишье, ведь любая ошибка может стать фатальной и разрушить старания всего сезона. Две предыдущие встречи получились яркими, ведь «Авангард», которому уже нечего было терять, задал высокий темп. В седьмой встрече такой сценарий крайне маловероятен.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

4
0
Читайте также
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Коллинз великолепна на прощальном турнире в Майами. Рыбакиной будет непросто остановить самую дерзкую теннисистку мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости