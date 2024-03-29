Буше и Ткачев спасли серию с «Локомотивом». Права на ошибку больше нет
«Авангард» — «Локомотив» — первое семиматчевое противостояние текущего розыгрыша Кубка Гагарина. 30 марта команды определят победителя четвертьфинальной серии. Решающая игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 13.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у железнодорожников чуть больше шансов на успех: победа «Локомотива» в основное время доступна с котировкой 2.42, что составляет примерно 41% вероятности. Успех «ястребов» можно взять за 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.90 (25%).
Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.01, этот рынок на гостей дан за 1.81.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.04, Ф2(0) — за 1.79;
• Ф1(+1.5) — за 1.31, Ф2(-1.5) — за 3.50.
Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.96, ТМ 4.5 — за 1.85.
Возможность овертайма оценена в 3.90, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.26.
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«Авангард» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 30 марта 2024 года
Железнодорожники упустили преимущество 3:1 — теперь у команды Игоря Никитина не осталось права на ошибку. Причем «Локомотив» стартовал с двух выездных побед, вторая из которых оказалась настоящим деклассом соперника (7:0). «Авангард» перевернул серию на чужом льду, дважды обыграв «Локо» в Ярославле. Причем две предыдущие встречи получились яркими (победы «ястребов» 4:2 и 3:2) — в последней «Локо» вел 2:0, но не дожал противника.
Оппоненты в целом показывают неплохую результативность в плей-офф: «Авангард» отличается в среднем 2,45 раза за игру, «Локомотив» — 2,73. Правда, тотал больше 4.5 шайбы зашел лишь в половине встреч серии. В топ-5 бомбардиров Кубка Гагарина даже входят два игрока омичей — Рид Буше (9+2) и Владимир Ткачев (0+11). Они сыграли важные роли и в противостоянии с железнодорожниками: американец в пятом матче (4:2) оформил 1+2, россиянин отдал два ассиста в шестом (3:2).
Мощь нападения «ястребов» оценил и бывший тренер сборной России Владимир Плющев. «Уже говорил, что «Авангард» выиграет эту серию. У омичей сильнее атака, они пошли вперед. Сыграли аккуратно, не дрогнули при счете 0:2 и выдержали натиск в концовке. Так что все логично. «Локомотиву» нужно предпринять что?то экстравагантное, чтобы выиграть серию», — проанализировал Плющев после шестой игры.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»
Команды точно не будут рисковать в решающем матче серии. Сейчас для них наступает затишье, ведь любая ошибка может стать фатальной и разрушить старания всего сезона. Две предыдущие встречи получились яркими, ведь «Авангард», которому уже нечего было терять, задал высокий темп. В седьмой встрече такой сценарий крайне маловероятен.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5